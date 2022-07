Una hegemonía de 3.374 días y contando: Colo Colo supera de nuevo a la U y es más líder que nunca

No existió espacio para sorpresas, ni para quebrar lógicas. Decir que Colo Colo le ganó el Superclásico a Universidad de Chile ya no es novedad, porque el resultado se viene repitiendo una y otra vez. Los albos llegaron como favoritos y cumplieron, aunque sin exhibir lo mejor de su repertorio. Fue 3-1 en el Fiscal de Talca, ante un cuadro azul que presentó resistencia durante casi una hora pero no le dio para más. Se fue desmoronando cuando no estaba permitido hacerlo.

En un duelo absolutamente desigual, tanto por los antecedentes históricos como por el reflejo de la tabla, Colo Colo tenía la gran oportunidad de estirar su ventaja en el liderato, ya que el sábado habían perdido sus escoltas (Ñublense y Curicó Unido). El equipo de Gustavo Quinteros volvió a la capital del Maule, escenario de su salvación ante la U. de Concepción, con la mochila de los nueve años sin perder con el archirrival. En la trinchera alba, la misión era mantener el dominio. Mientras tanto, la U de Diego López entró a la cancha a tres unidades del descenso (un fantasma que no quiere alejarse del CDA) y con la mochila (una mucho más pesada) de no ganarle a su adversario más enconado desde 2013, y con el consiguiente pesimismo reinante en sus huestes.

Sin ser un encuentro bien jugado, sí entregó otros ingredientes, pese a que el duelo mayor del fútbol local contó con menos de 7.000 espectadores. Los azules presentaron una defensa joven (salvo Ignacio Tapia, todos de sus inferiores) y la apuesta en el juego directo, teniendo la dupla Fernández-Palacios en ofensiva. Los blancos no cambiaron demasiado su estructura. Gil no retrocedió en la cancha y Oroz se mantuvo en la titularidad, ocupando el sitio que dejó Solari.

El arranque le entregó a la U una oportunidad de oro para abrir el partido. Los equipos recién se acomodaban y hay un brazo de Pavez, tras un toque de Ignacio Tapia. El árbitro Piero Maza sanciona fuera del área, pero lo llaman del VAR, revisa la imagen y corrige: era penal. Asume Cristián Palacios y desvía (tal como pasó en la primera rueda). Abre mucho el pie y el balón da en un poste. Los locales, en provincia una vez más, desperdiciaron una chance perfecta para el 1-0.

El penal perdido por Palacios. FOTO: AGENCIAUNO

Un inicio trabado le hacía más cómodo el trámite a los laicos. Sin embargo, el devenir del juego hizo que el Cacique tomara mayor control. En los 19′, se reclama un eventual penal de Navarrete sobre Lucero. Maza desestimó la infracción, pero luego lo llaman del VAR. Una vez más, el juez tiene que ser asistido por la tecnología para corregir un cobro. El lateral de la U no toca el balón. Se sanciona la pena máxima y el 9 argentino lo cambia por gol en los 23′, en su primer tanto a los azules en Chile. Ventaja para el líder del torneo.

El riesgo latente era que el elenco del chuncho sufriera de “mandíbula de cristal”. Si bien es cierto que el plantel de López sintió el gol, no es menos cierto señalar que encontraron la igualdad con relativa velocidad. En los 34′, una media vuelta de Ronnie Fernández le da el 1-1 a la U. Con justicia, el ex Wanderers le agradece a Palacios, porque el mérito fue del charrúa, quien le gana el balón a Zaldivia, contra la raya. El ataque directo surtió efecto. Los albos defendían mano a mano contra los arietes azules, durante el primer lapso.

Será por la peculiaridad del Superclásico, pero la paridad estaba instalada con fuerza en la cancha talquina, más allá del 1-1. Ninguno de los dos era controlador del juego, ni sometía al rival. Colo Colo tenía más posesión, sin embargo no repetía los rendimientos altos de juegos anteriores. Y la U presentó más competitividad de la que se suponía en la previa, por lo menos durante 60 minutos.

Más blanco que azul

Para el segundo tiempo, Diego López metió al perdonado Yonathan Andía por el joven Navarrete, que tuvo muchos problemas por su franja en el primer tiempo. La respuesta de Quinteros fue con Cristian Zavala. Se especuló durante la semana con la posible titularidad del ex Melipilla, pero debió esperar en la banca. Por el desarrollo del juego, el partido estaba pintado para alguien de sus características, además de que Oroz no logró ser profundo. La presencia de Zavala terminó siendo acertada.

El partido decayó notoriamente en el complemento, sobre todo la U. Los laicos no generaron peligro en el área de Cortés. Darío Osorio, la joya del equipo, pasaba desapercibido cargado como volante por la derecha. Por el otro lado, el Gato Lucero era un peligro latente. Se las rebuscaba para molestar a los zagueros.

En los 62′, la balanza se inclinó a favor del Cacique, con el gol de Gil. Una vistosa acción de Zavala acaba con un pase a Bouzat y el ex Vélez asiste al ‘colorado’, quien bate a Campos con un remate bajo.

Colo Colo no hizo un gran partido, pero le alcanzó para maniatar a la U que se fue quedando sin combustible. El segundo lapso de los azules fue muy discreto. Ni siquiera registraron tiros a portería. Y cuando se terminó de sentenciar el panorama fue en los 81′, con una nueva anotación de Lucero, cabeceando tras un tiro libre de Gil. El 9 albo fue el más destacado de la tarde talquina. Para peor, la U terminó con 10 por la expulsión de Bastián Tapia.

La versión 192 del Superclásico se tiñó de blanco, como viene sucediendo hace tiempo. Desde el 5 de mayo de 2013 que no pierden en el clásico. Ya son 3.374 días. Los colocolinos son más punteros que nunca, llegando a 42 puntos, estirando la ventaja en la cima. Y en las antípodas aparece la U, a tres puntos de la zona de descenso. Los polos opuestos. Más marcados, imposible.

Ficha del partido

U. de Chile 1: C. Campos; D. Navarrete (46′, Y. Andía), B. Tapia, I. Tapia, M. Morales; I. Poblete (66′, F. Seymour), E. Ojeda (78′, J. Vargas); D. Osorio (78′, R. Cordero), L. Assadi; R. Fernández y C. Palacios (78′, J. Fernandes). DT: D. López.

Colo Colo 3: B. Cortés; O. Opazo, M. Zaldivia, M. Falcón, G. Suazo; E. Pavez, V. Pizarro; A. Oroz (53′, C. Zavala), L. Gil, A. Bouzat (65′, B. Gutiérrez); y J. M. Lucero (89′, M. Bolados). DT: G. Quinteros.

Goles: 0-1, 23′, Lucero, de penal; 1-1, 34′, Fernández, remate de media vuelta; 1-2, 62′, Gil, tiro bajo tras pase de Bouzat; 1-3, 81′, Lucero, cabezazo tras tiro libre de Gil.

Árbitro: P. Maza. Amonestó a Poblete, Palacios (U); Bouzat, Falcón, Oroz, Lucero (CC). En los 85′, expulsa a B. Tapia tras revisión en el VAR.

Incidencia: 5′, Palacios se pierde un penal.

Estadio Fiscal de Talca. Asistieron 6.695 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.