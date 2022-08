La renovación de Claudio Bravo, en la mira: el Betis de Pellegrini se ahoga con el fair play financiero

El Betis de Manuel Pellegrini está al límite. En España aseguran que el cuadro que dirige el técnico chileno está ahogado por el exceso en el límite de salarios de la plantilla, según consignan los medios locales, que lo obligará a estudiar las renovaciones, entre los que se incluye Claudio Bravo, y los fichajes que arribaron a la institución. El fairplay financiero está al acecho del cuadro blanquiverde ya que La Liga no admite nuevas inscripciones con el límite salarial fuera de control. Cabe recordar que los clubes hispanos no pueden gastar más del 70% que facturan.

En el equipo de Sevilla hacen los intentos para ponerse al día. Ni siquiera la cesión de Diego Lainez al Sporting de Braga, que le dio un poco de aire a los salarios al Betis, sirve para calmar el problema. Hoy, asoman como problema los tres renovados, entre los que destaca Claudio Bravo, Guardado y Joaquín. Estos tres últimos fueron pedidos por expresa petición del Ingeniero.

El medio AS de España es tajante en el conflicto del Ingeniero. “Guardado, Bravo y Joaquín, que renovaron sus contratos, y las incorporaciones Willian José, Luiz Henrique y Luiz Felipe siguen en el limbo. Sin traspasos de calado y sin ingresos extraordinarios de otras partidas, no hay nada que hacer todavía. La Liga de Fútbol Profesional no admite nuevas inscripciones con el límite salarial fuera de control.”, dice la publicación.

También destacan que las incorporaciones obeden a exigencias del chileno. “Manuel Pellegrini dio luz verde a la continuidad hasta 2023 de tres veteranos de indudable influencia en el vestuario. En marzo, firmó la renovación Guardado; un mes más tarde, el portero Claudio Bravo y a final de temporada Joaquín, de manera inesperada, pero arrollado por la euforia copera. Sorprendió asimismo la renovación de Camarasa, con el detalle caballeroso del Betis al estar lesionado el centrocampista valenciano”, dice el mismo medio escrito.

Y también los refuerzos tales como Willian José, Luiz Henrique y Luis Felipe. El primero viene de la Real Sociedad, el segundo de Fluminense y el último llegó libre tras su último paso por la Lazio.

Una pretemporada marcada por la irregularidad

La tarea para Pellegrini para la presente temporada de La Liga no será fácil. Durante la pretemporada, el equipo del chileno no ha logrado buenos resultados. Solo registran empates en sus cuatro duelos disputados.

La pretemporada del Betis arrancó con la igualdad sin goles contra el SV Grödig, elenco que milita en la tercera división del futbol de Austria. Si bien el equipo consiguió crearse oportunidades para marcar, estas fueron desperdiciadas o bien contenidas por el sector defensivo.

Luego, llegó el turno de enfrentar a un rival con más nivel y con jugadores con mayor preparación. El PSV se impuso por 2-1. El único gol de los españoles llegó en el minuto 52′ obra de Juanmi con un golpe de cabeza.

El siguiente rival fue el Olympique de Marsella. Allí el marcador se movió en el final del encuentro. Arkadiusz Milik abrió la cuenta para los franceses en los 87′, mientras Rodri empató para el Betis en los 90′.

La última caída fue contra Brentford. El cuadro inglés se impuso por 1-0 con el tanto de Bryan Mbeumo, a pesar de que el Betis se las arregló para dominar el balón, claro que con poca eficacia en la definición.