Presidente del Olympique de Marsella sueña con el fichaje de Alexis Sánchez pero aterriza las opciones: “Tiene contrato con otro club”

El futuro de Alexis Sánchez vive horas claves. Y así lo deja claro el presidente del Olympique de Marsella, Pablo Longoria. La máxima autoridad del equipo francés llena de elogios al delantero chileno y no esconde su interés por tenerlo en su plantel para enfrentar la temporada 2022-2023. “Hay que mirar su historia, ha ganado en todos los países donde ha jugado”, dijo el directivo.

Pero el máximo goleador de la Selección Chilena no es el único jugador que desean los celestes, pues también muestran interés por el volante de la Roma, Jordan Veretout. “Son jugadores de nivel internacional, de un nivel muy alto, pero no me gusta hablar de jugadores individuales... actualmente tienen contrato con otros clubes y hay que respetarlos”, advierte. “Tenemos demasiados jugadores. Nos gustaría que el grupo del primer equipo fuera de 22 y necesitamos que lleguen algunos, pero también tenemos que sacar a otros”, expresó en una conferencia de prensa. “La ventana de fichajes está abierta hasta el 31 de agosto”, complementó.

Y algo de razón tiene el dirigente ya que, el agente del Niño Maravilla, Fernando Felicevich, el cual llegó en la mañana de este miércoles a Italia, sigue negociando la desvinculación del futbolista chileno.

Foto: ig @alexis_officia1

De un conflicto a otro

Felicevich intenta sacar a Alexis lo antes posible del Inter. Los italianos no quieren a Sánchez entre sus filas y hasta lo culparon por la frustrada llegada de Paulo Dybala (fichó en la Roma).

Y si bien en estos últimos días se había dicho que estaban dispuestos a pagarle cinco millones de dólares, para dejarlo libre, la teleserie continúa. A tal punto que el formado en Cobreloa muestra su melancolía en sus redes sociales y postea: “He sido siempre profesional y exitoso un mi carrera como futbolista. Disfruta y haz lo que te hace feliz... Jugar fútbol”.

Lamentablemente para él, las cosas en el Olympique no andan mucho mejor. Y tal como le pasó cuando llegó al Manchester United, puede querer devolverse de inmediato, ya que el camarín se encuentra en estado de rebelión.

Según informa el diario La Provence, al plantel no le gusta la forma de trabajar del nuevo director técnico Igor Tudor. El reemplazante de Jorge Sampaoli en la banca del vicecampeón del torneo galo, y ex ayudante de Andrea Pirlo en la Juventus, sería demasiado duro con sus dirigidos.

“Sus métodos de trabajo son muy fuertes y los entrenamientos, muy exigentes. Lo que ha generado un clima de tensión dentro del grupo”, informa la publicación. Y este conflicto ya está en conocimiento de Longoria, pues el capitán del elenco focense, Dimitri Payet, estuvo en una audiencia con él y le comunicó la molestia de sus compañeros..

De hecho, la situación es más que preocupante, pues la mala relación entre ambos estamentos repercutió en la cancha y el Olympique ha obtenido sólo malos resultados en sus duelos de pretemporada: Cayó 0-3 con Norwich, 0-2 ante Middlesbrough, empató a uno con el Betis de Manuel Pellegrini y sucumbió con AC Milan por 2-0.

O sea no obtuvo ninguna victoria y la Ligue 1 (campeonato francés) comienza este fin de semana y el Marsella recibe al Reims el domingo a las 14:45 de nuestro país.