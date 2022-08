Técnico del Manchester United estalla contra Cristiano Ronaldo por abandonar el estadio tras ser reemplazado: “Es inaceptable”

Erik Ten Hag, director técnico del Manchester United, mostró toda su molestia por la actitud que han mostrado algunos jugadores de su plantilla durante la pretemporada del cuadro inglés de cara a la temporada 2022-23.

El DT neerlandés concedió una entrevista a Viaplay Sport Nederland en la que fue consultado por la actitud que mostró Cristiano Ronaldo en el último duelo amistoso contra Rayo Vallecano, duelo en el que el delantero participó solo en el primer tiempo y se mostró incómodo con las instrucciones del adiestrador.

Y no fue solo eso, pues CR7, una vez que se concretó el cambio, decidió abandonar el estadio, siendo captado por algunos fanáticos que provocaron la viralización del momento.

Ante esto, Ten Hag reveló que no fue el único en dejar el recinto deportivo. “Más jugadores hicieron eso. No lo acepto. Absolutamente no. Eso es inaceptable. Les digo esto, que eso es inaceptable. Somos un equipo, somos una plantilla. Tienes que quedarte hasta el final”, lanzó el DT.

Relación tensa

El delantero luso se había unido a las prácticas de la pretemporada del Manchester United con varias semanas de retraso debido a que se encuentra buscando su salida del club. Tal como lo habían difundido en Inglaterra. “Su decisión está motivada por el deseo de jugar en la Champions League durante el resto de su carrera”, expuso The Times en su momento.

Y aquí parte una de las complicaciones, pues durante la temporada pasada los rojos alcanzaron la sexta ubicación de la tabla quedando fuera de la Champions League, pero clasificando de igual modo a la Europa League, competencia en la que el portugués nunca ha competido.

Este distanciamiento quedó en evidencia justamente en el amistoso de contra el Rayo Vallecano. De hecho, durante una pausa del partido, Cristiano recibió de mala forma las indicaciones que el técnico del club le estaba entregando. En los gestos se aprecia que recibe los comentarios del neerlandés dando señales de no estar de acuerdo con las instrucciones y dando señales de disgusto.

Tras ello, Ten Hag decidió sustituirlo en el entretiempo por el marfileño Amad Diallo. A consecuencia de esto, y sin nada más que hacer en el terreno de juego, Cristiano Ronaldo decidió abandonar el estadio antes de que terminara el partido.

Una vez finalizado el encuentro, Ten Hag comentó en conferencia de prensa que Ronaldo “definitivamente no está al nivel de nuestro equipo actual, porque se perdió muchas semanas. Así que necesita juegos y necesita mucho entrenamiento”.

En cuanto al rendimiento del plantel en la pretemporada añadió que “creo que (hemos tenido) una buena pretemporada. Hicimos un buen progreso, y ahora estamos listos para lo que viene. Sé que todavía hay margen de mejora, pero ese es un proceso que continuará durante toda la campaña”, comentó.

“Hoy salimos con una mezcla de jugadores juveniles y experimentados, pero creo que la actitud del equipo fue genial. Todos tenían la intención de cooperar y trabajar entre sí, y eso fue muy positivo. Generamos muchas oportunidades, pero también concedimos algunas. En líneas generales, creo que estamos satisfechos con esta actuación”, continuó.