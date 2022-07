En Inglaterra aseguran que Cristiano Ronaldo pidió salir del Manchester United

El destino de Cristiano Ronaldo puede cambiar. Su segunda etapa en el Manchester United puede acabar repentinamente. En esta jornada, el periódico The Times ha dado a conocer que el astro portugués solicitó salir del club si es que llega una oferta satisfactoria en el actual periodo de transferencias. “Su decisión está motivada por el deseo de jugar en la Champions League durante el resto de su carrera”, se añade en la nota del citado medio local.

Los Diablos Rojos están inmersos en una etapa de profundos cambios, a raíz de los resultados tan alejados de su rica historia. Luego de la salida de sir Alex Ferguson, los mancunianos no han logrado permanecer en la vanguardia local y continental, mientras que sus vecinos del City han sumado éxito tras éxito gracias a la suculenta billetera de sus dueños emiratíes.

Para el siguiente curso, el United contrató al técnico Erik ten Hag, que recala desde el Ajax, con la misión de devolverle la gloria perdida al club. Según lo manifestado por la prensa inglesa, el DT neerlandés tiene contemplado en su proyecto a CR7.

En efecto, tal como menciona The Times, el cuadro de Old Trafford no tendrá Liga de Campeones en la temporada 2022-2023, producto de su deslucido sexto puesto en la última liga, con 58 puntos, siendo superado por los otros cinco elencos que conforman el Big Six de Inglaterra. Van a participar de la Europa League, certamen que nunca ha disputado el laureado artillero luso. Y Cristiano, un animal competitivo, con 37 años, quiere seguir en la élite y optar por grandes títulos.

Por su parte, el Daily Mail añade que “el United insiste en que no está a la venta y ha subrayado que tiene contrato por un año más”. El goleador histórico de la selección portuguesa considera que le quedan “tres o cuatro años” al más alto nivel.

El representante de Cristiano Ronaldo, su compatriota Jorge Mendes, ha entablado diálogo con clubes como el Bayern Múnich, el Chelsea y el Napoli durante las últimas semanas para tantear posibilidades de transferencia. En el cuadro bávaro se podría abrir una ventana en el caso de que Robert Lewandowski finalmente se vaya al Barcelona.

Con 18 goles, Cristiano fue el goleador del United en la pasada Premier. En la liga más poderosa del mundo solo fue superado por Heung-Min Son, del Tottenham, y Mohamed Salah, del Liverpool, ambos con 23 anotaciones.

Además de los motivos deportivos, también se asegura en la isla que habrían razones familiares para que el clan Dos Santos Aveiro deje Manchester, luego de una difícil situación familiar. Cabe señalar que en octubre del año pasado, Cristiano y Georgina Rodríguez, su pareja, revelaron que uno de los mellizos que estaban esperando falleció.