Los millonarios premios que se repartió el plantel de Al Hilal tras eliminar al Manchester City en el Mundial de Clubes

En términos estrictos, la Superliga de fútbol de Arabia Saudita hace rato que dejó de ser una sorpresa. Un fondo estatal que no se ha contenido en hacer una inversión millonaria para proyectar a la actividad deportiva de ese país como una de las más importantes del planeta.

Así ocurrió el lunes pasado, después de que el equipo de Al Hilal -uno de los más populares de la nación asiática- derrotara 4-3 a Manchester City y se metiera entre los cuatro mejores equipos del Mundial de Clubes que se realiza en Estados Unidos.

“Sabíamos que debíamos hacer algo extraordinario. Teníamos claro lo bueno que es el Manchester City, aunque entendimos que era como escalar el Everest sin oxígeno y, de verdad, lo hicimos genial. Como técnico siento una grandísima satisfacción por lo que hemos logrado. Los chicos lo hicieron de forma genial. Ellos han hecho un partido histórico contra un grandísimo adversario”, reconoció el entrenador de los saudíes, el italiano Simone Inzaghi, después de la victoria.

Triunfo que fue un golpe a la cátedra, al menos en el campeonato que se realiza en Estados Unidos. Sobre todo, porque el cuadro de Inzaghino lo consiguió frente a un cuadro británico que había conseguido solo triunfos en sus primeras tres presentaciones.

“Esto es una pena. Estábamos en una buena posición. En estas etapas, todos los partidos son difíciles y les permitimos crear demasiadas transiciones. Si esto fuera el Barça o el Madrid me habrían despedido, pero aquí ni siquiera se planteó. Las cosas no son eternas, no todo dura para siempre”, explicó Josep Guardiola, DT de los Ciudadanos, tras la derrota frente al exquipo de Neymar.

Premio millonario

Victoria que no solo estremeció al mundo, sino que también reveló la importancia que ha logrado la liga, sobre todo, en la riqueza de figuras que concentra su competencia local.

Solo en los últimos dos mercados, los clubes de ese país han invertido más de 1.900 millones de dólares en su respectivos planteles, solo en compras de pases y cargos por préstamos.

Mientras los saudíes vencían al City, en las tribunas del Camping World de Orlando el presidente de Al Hilal, Fahad Bin Nafel, no aguantó la emoción y se vio llorando de felicidad por el éxito alcanzado. Minutos más tarde, el dirigente bajó hasta la cancha para encontrarse con los jugadores. Los saludó uno a uno antes de que partieran a la zona de camarines donde siguió la fiesta.

Lo cierto es que los directivos del club ya habían pactado una millonaria recompensa económica por vencer al equipo de Guardiola. Solo por ese triunfo, el plantel acordó una compensación de más de 125 millones a repartir entre todo el plantel.

De acuerdo con las cifras que filtró el periodista ghanés Gary Al-Smith, cada jugador de Al Hilal se llevó poco más de 5,9 millones de la divisa estadounidense solo por vencer a los Ciudadanos. Cifra que, seguramente, se multiplicará en caso de llegar a instancias más definitivas en el torneo.

