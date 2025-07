“Teníamos que escalar el Everest sin oxígeno”: Simone Inzaghi resalta la hazaña del Al Hilal frente al Manchester City

El Al Hilal dio una de las grandes sorpresas del Mundial de Clubes. Un batacazo como suele designarse a esas victorias en que un equipo de menor poderío supera al que carga con todo el favoritismo. El Manchester City era, por mucho, el candidato a quedarse con el encuentro por los octavos de final del torneo que se disputa en Estados Unidos. Sin embargo, quienes celebraron fueron los asiáticos, por un 4-3 que no estaba en los cálculos de nadie.

La victoria del cuadro árabe se puede analizar desde distintas perspectivas. Para Josep Guardiola, de hecho, es un golpe durísimo. El entrenador comparó, incluso, la reacción del club inglés con la que habría tenido otros miembros de la primera línea del fútbol mundial. "“Si esto fuera el Barça o el Madrid me habrían despedido,pero aquí ni siquiera se planteó”, dijo. La prensa isleña no vaciló en lapidar la actuación de los Ciudadanos. “Una vergüenza para la Premier League”, remarcó The Sun.

Naturalmente, en el equipo asiático la valoración es distinta. Raya la épica. “Teníamos que escalar el Everest sin oxígeno, y lo conseguimos”, graficó Simone Inzaghi, el entrenador del equipo azul.

“Los chicos han sido fantásticos, ganamos a un equipo buenísimo. En la víspera parecía imposible, pero fuimos buenos. Jugamos con unas ganas increíbles“, destacó, respecto del rendimiento que mostraron sus dirigidos, muy por encima de las expectativas que se había cifrado el mundo entero, más allá de que su plantilla muestra nombres igualmente relevantes.

Fahad Bin Nafel, presidente del AL Hilal, festeja con los jugadores en el camarín. Foto: @Alhilal_FC / X.

“La hazaña de estos chicos la hicieron al llevarnos a los octavos de final”, insistió el estratega, quien dirigió a Alexis Sánchez y a Arturo Vidal en el Inter de Milán.

Ahora, mira de reojo el próximo desafío, igual de duro: el viernes chocará con Fluminense, otra de las sorpresas del torneo, que viene de dejar en el camino al Inter. “Intentaremos prepararnos de la mejor manera. Nos mediremos con un equipo fuerte, que está jugando su campeonato. Pero ahora es correcto disfrutar, porque ganar al City de Pep no es fácil“, sentenció el italiano.