SpaceX confirma precio de colocación y se convertiría en la mayor apertura bursátil de la historia
La compañía de Elon Musk presentó un prospecto de escritura libre que confirma una operación histórica. En dicho documento dijo que vendió cerca de 555,6 millones de acciones a US$135 cada una, por un tamaño total aproximado de US$75.000 millones.
SpaceX confirmó el precio y el día para su Oferta Pública Inicial (OPI), la que la llevaría este viernes a convertirse en la empresa con la apertura bursátil más valiosa de la historia.
La compañía de Elon Musk presentó un prospecto de escritura libre que confirma una operación histórica. En dicho documento dijo que vendió cerca de 555,6 millones de acciones a US$135 cada una, por un tamaño total aproximado de US$75.000 millones.
Así SpaceX se convertiría en la mayor OPI de la historia, superando ampliamente a Saudi Aramco, que en 2019 recaudó US$29.400 millones.
“La operación refuerza el peso de SpaceX como una de las compañías más relevantes del mundo en tecnología, defensa, conectividad satelital y economía espacial. Además, una valorización de esta magnitud podría acercar a Elon Musk a convertirse en el primer trillonario del mundo, aunque el mercado ahora exigirá que la empresa confirme con resultados el alto valor asignado en su debut bursátil”, dijo Ignacio Mieres, Head of Research de XTB.
Con el precio de colocación, la compañía quedaría valorizada en US$1,77 billones (millones de millones).
La empresa, que agrupa la división aeroespacial, Starlink y la plataforma de inteligencia artificial xAI, cotizará bajo el símbolo SPCX en el índice tecnológico Nasdaq de Estados Unidos.
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