Evacúan campus de la Usach por aviso de elementos explosivos: iniciaron procedimiento preventivo y GOPE está en el lugar

En la Universidad de Santiago de Chile (Usach) se está realizando una evacuación preventiva luego de que se recibiera una amenaza de varios elementos explosivos al interior del campus.

Según señalaron a través de canales oficiales, se adoptó esta medida de resguardo “con el propósito de proteger la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad universitaria”.

“Se solicita evacuar el campus de manera inmediata, ordenada y tranquila, siguiendo en todo momento las indicaciones del personal de seguridad institucional y de los equipos dispuestos para este procedimiento”, indican en un comunicado a la comunidad universitaria.

Añadieron que “ informamos que personal especializado del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros de Chile se encuentra colaborando en las labores de revisión que se desarrollan en el campus”.

Dentro de ello, pidieron a los estudiantes medidas de precaución como:

No dejar bolsas, mochilas, paquetes u otros objetos personales en espacios comunes o de circulación.

No manipular objetos sospechosos o abandonados.

Informar de inmediato al personal de seguridad ante la presencia de cualquier elemento fuera de lugar.

No reingresar al campus hasta que la Universidad comunique oficialmente el término de esta medida.

Asimismo, reiteraron que “la protección de nuestra comunidad constituye una prioridad institucional. Por ello, hemos adoptado esta medida preventiva mientras se desarrollan las labores correspondientes”.