El severo análisis de Pep Guardiola tras la caída del Manchester City: “El Barça o el Madrid me habrían despedido”.

El Manchester City no pudo ante el Al Hilal y no continúa en el Mundial de Clubes. Un batacazo histórico que Pep Guardiola no esperaba. El entrenador, de hecho, se mostró abatido tras la sorpresiva caída de sus dirigidos. Aunque reconoció que ahora buscarán recargar energías luego de una temporada que fue más larga de lo que acostumbraban.

“Tengo la sensación de que el equipo está bien, pero nos vamos para casa. Ahora toca descansar y refrescar la mente para volver más fuertes la próxima temporada”, aseguró en rueda de prensa.

En esa línea, el entrenador le bajó el perfil al trámite de la derrota. “Creamos buenas ocasiones, pero Bono hizo paradas increíbles. No hay nada más que decir”, dijo.

Al Hilal dio un batacazo al eliminar al Manchester City. CHANDAN KHANNA

Además, realizó un particular análisis de la convivencia del equipo en Estados Unidos. “Vi muchas cosas buenas que no había visto antes, sobre todo en la relación entre los jugadores y el cuerpo técnico. Siento que estábamos felices y los entrenamientos han sido muy buenos, pero el nivel aquí es muy alto”, remarcó.

Por lo mismo, Guardiola se mostró incrédulo ante el marcador. “Es una pena. Estábamos en una buena posición. No quiero olvidarme de dar las gracias al staff por cómo han entrenado y preparado el torneo, lo han dado todo”, señaló.

“En estas etapas, todos los partidos son difíciles y les permitimos crear demasiadas transiciones”, añadió.

Además, realizó una curiosa comparación a su momento si es que esto le pasara en otras instituciones. “Si esto fuera el Barça o el Madrid me habrían despedido, pero aquí ni siquiera se planteó”, dijo.

“Las cosas no son eternas, no todo dura para siempre. Hemos ganado seis Premier League en siete años, y en Europa hemos estado en cuartos, semifinales y final todas las temporadas”, agregó.