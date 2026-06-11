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    Nacional

    Roberto Garrido, Álvaro Hermosilla y Patricio Aravena quedan en la terna para definir al nuevo fiscal regional del Biobío

    El fiscal nacional, Ángel Valencia, que estuvo en la audiencia en la que la Corte de Apelaciones de Concepción seleccionó los tres nombres, debe escoger entre ellos al sucesor de Marcela Cartagena.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    En la Corte de Apelaciones de Concepción se realizó este jueves la audiencia pública en que se definió la terna de nombres para que se seleccione al próximo fiscal regional del Biobío.

    La terna quedó integrada por Roberto Garrido, Álvaro Hermosilla y Patricio Aravena.

    La audiencia se desarrolló en el marco del concurso público destinado a proveer el cargo que actualmente ejerce Marcela Cartagena y que tendrá una duración de ocho años.

    Ante el pleno de ministros del tribulan de alzada penquista, los postulantes expusieron sus antecedentes profesionales, trayectoria en el ámbito jurídico y propuestas para enfrentar los desafíos de la persecución penal en la región.

    Cada candidato pudo presentar su visión respecto del fortalecimiento institucional del Ministerio Público y de las principales problemáticas que afectan al Biobío y al país.

    Tras escuchar las exposiciones y analizar los antecedentes de los participantes, la Corte de Apelaciones de Concepción definió la terna a remitir al fiscal nacional, Ángel Valencia, para la designación de la autoridad.

    Ahora, a Valencia le corresponde elegir entre los tres candidatos propuestos.

    La audiencia contó con la presencia del fiscal nacional y de Cartagena, la fiscal regional saliente, cuya gestión quedó marcada por el caso Tomás Bravo, por el que incluso se pidió su destitución.

    El pleno, presidido por el ministro Pablo Zavala e integrado por los ministros Claudio Gutiérrez, César Panés, Rodrigo Cerda, Carola Rivas, Mauricio Silva, Camilo Álvarez, Viviana Iza, Rafael Andrade, Gonzalo Rojas, Antonella Farfarello, Rodrigo Cortés, Margarita Sanhueza y Claudia Vilches, tras oír las presentaciones, procedió a la votación.

    La terna consideró a los aspirantes con más votos:

    1. Con ocho votos, Roberto Garrido Bedwell, fiscal regional de la Araucanía.
    2. Con cinco votos, José Patricio Aravena López, fiscal adjunto de Concepción.
    3. Con cinco votos, Álvaro Pedro Hermosilla Bustos, fiscal jefe de Bulnes.

    También obtuvieron votos: Juan Yáñez Martinich (cuatro), Mauricio Lártiga Obal (dos), Jorge Lorca Rodríguez, Michelangelo Bianchi Negrón, Mauricio Decap Fernández y Bernardo Orellana Fernández, con un voto cada uno.

    Más sobre:Roberto GarridoÁlvaro HermosillaPatricio AravenaFiscalía del BiobíoÁngel ValenciaMinisterio Público

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