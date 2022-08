¿Por qué el 70? Alexis revela el motivo de su nuevo número en el Olympique de Marsella

Uno de los detalles que más ha llamado la atención en los primeros días de Alexis Sánchez como jugador del Olympique de Marsella ha sido el número que se le ha sido designado. Lo poco tradicional del 70, además de nunca haber usado ese dorsal, han provocado que muchos se preguntarán por qué esa selección.

Una consulta que fue respondida por el mismo Alexis en conversación con ESPN. “La verdad es que muy linda la camiseta, es cómoda y el número también. Elegí el número 70 por el 7 y porque cuando era chico también usaba el número 10. Me gustaban esos números. Es la 70 porque tenía el cero del 10 y el 7, porque siempre juego con el 7″, confesó el futbolista nacional.

De esta forma el delantero suma un nuevo dorsal en su carrera. En su paso por Chile utilizó el 7 en Cobreloa y Colo Colo, mientras que en River Plate se puso la 21 y la 11. Este último también fue su número cuando llegó al Unidese, pero después lo reemplazó para volver al 7.

En Barcelona por otra parte se adueñó del 9, número que solo cambió al llegar al Arsenal donde tuvo el 17 y el 7. En el United y el Inter de Milán siguió utilizando el tradicional número al que se asocia su nombre. En la selección chilena, en cambio, ha usado tradicionalmente la camiseta 7, aunque para en algunos partidos se le ha visto con la 10. Ese fue el caso de la Copa América 2021, última instancia donde ocupó ese dorsal.

Lo poco común de su elección hace que de aquí en adelante el 70 sea referencia de Sánchez. Una buena campaña con el Marsella, donde sueña con conquista la Ligue 1, podría unir de forma eterna al número con el nortino.

Cabe recordar que hoy fue la primera jornada de entrenamientos del chileno con su nuevo club, una en donde también fue presentado a los medios. En esa instancia dejó varias frases destacadas, entre las que incluyó un dardo a los periodistas nacionales y a sus sensaciones sobre su fichaje. Sobre esto último comento que viene a ganar trofeos: “Me han comentado que es un equipo que tiene mucha historia, el más grande de Francia, que es el único que ha ganado la Champions. No ha sido campeón hace diez años y es un reto para mí, porque quiero ganar. He jugado con alguno en el Arsenal. No los conozco mucho, mucho, pero espero hacerlo ahora que los veré todos los días”, declaró.