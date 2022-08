Presidente de Colchagua saca la voz tras la desafiliación del club: “El castigo no se basa en ningún antecedente jurídico”

El castigo de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur (ANFA) en contra de los clubes Colchagua CD y Rancagua Sur, provocó impacto por la dureza de la sanción, y es que el organismo informó que ambos clubes quedaron suspendidos hasta 2024. Esto debido a los enfrentamientos que protagonizaron los hinchas del conjunto local en contra de los jugadores del equipo rancaguino. A menos de 24 horas de que se dio la sentencia, el presidente de los san fernandinos hace sus descargos con El Deportivo.

“El castigo es desproporcionado porque no se basa en ningún antecedente jurídico que exista. Es una sanción basada en que se deben tomar medidas ejemplificadoras para que esto no vuelva a suceder, pero no se fijan en la historia, porque cinco o seis clubes pasaron por por lo mismo y no tuvieron esta suerte”, comienza diciendo Jorge Salazar, presidente de Colchagua desde hace más de 15 años.

Una declaración en la que ahonda sin problemas. “Los antecedentes que tiene el club no ameritan un castigo así. Si tú miras las bases, la invasión de público a la cancha son cinco partidos sin público, de hecho el mismo problema se vio en el duelo entre Lota y Linares, que fue una batalla campal, y la sanción fue de cinco partidos sin público a Linares. Mejillones el año pasado con Lota fue algo dantesco y no pasó absolutamente nada”, agrega el dirigente, haciendo eco de otros enfrentamientos que se han dado en el último tiempo en las canchas del fútbol chileno.

En esa línea, Salazar agrega que incluso un factor determinante es que en la pelea solo hubo público del estadio. “Aquí no participaron ni jugadores, ni dirigentes, ni cuerpo técnico de Colchagua. Participa público del estadio y jugadores de ellos que se meten a pelear, cuerpo técnico de ellos que se mete a pelear y dirigentes de ellos que se meten a pelear. Y ahora las multas son ejemplificadoras para los dos. Yo creo que ellos no tienen los pantalones ni las fuerzas para echar a solo un equipo”, añade.

Otro de los temas que aborda en la conversación con El Deportivo es la situación actual del club. Una que hoy se torna gris: “Hoy nos despedimos de todos. Les dimos las gracias, dimos las razones. Ya se fueron 25 jugadores que vivían de esto, se fue el cuerpo técnico, kinesiólogo, paramédicos, utileros. Lo único que sigue son los cadetes”. Esto, debido a que luego de una petición de Colchagua, las divisiones menores seguirán participando del torneo ANFP.

Esta necesidad de tener que terminar los contratos de los trabajadores, se debe a que el proceso de apelación puede durar meses y ni siquiera en esa instancia está asegurado un resultado positivo, pese a que es lo que esperan desde San Fernando.

Finalmente el dirigente hace una aclaración a la comunidad, quien durante el día ha culpado a la dirigencia de la situación que atraviesa el club. “La sanción no nos cae por temas deportivos, ni por no temas administrativos, nos bajan por delito o infracciones graves de nuestros hinchas. La sanción es esa. Si todos somos culpable, a nosotros cúlpenos por los resultados deportivos, pero no por la gente que invade la cancha...tomamos todas las medidas de control de acceso y revisión. Aquí no es que se tiraron piedras o molotov. Aquí tres desarmados, muy molestos por los resultados deportivos, invaden la cancha. Pero los malos resultados deportivo no le dan facultades a los hinchas para invadir, ni pegar, ni asaltar, ni tirar nada a la cancha”, concluye.