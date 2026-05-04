Ministra Wulf adelanta un “reordenamiento” en Injuv: “El 90% del presupuesto se ocupa en sueldos y gastos administrativos”

La semana pasada el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Mideso) anunció un recorte presupuestario de un 2,24%, cifra menor a la solicitada por el Ministerio de Hacienda (3%) pero que, de igual forma, se traduce en cambios significativos para la cartera.

Según especificaron desde el Mideso la reducción afectará a programas como el de Apoyo al Recién Nacido (ajuar), Diagnóstico clínico en niñez y al Instituto Nacional de la Juventud (Injuv). Eso sí, desde la cartera enfatizan que “no consideran reducciones en beneficios ni coberturas”.

En ese escenario, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, aseguró que este “ordenamiento” se esta ejecutando de manera “muy responsable”.

En diálogo con radio Agricultura, la ministra explicó que “las distintas líneas presupuestarias tienen un promedio de cómo se van ejecutando año a año, ajustamos los presupuestos a esa línea. En el caso de los ajuares garantizamos de que ningún niño en Chile no va a tener su ajuar”, ejemplificó.

Respecto al Injuv, el ministerio había especificado que la rebaja será de un 47,7%, esto sería porque gran parte del presupuesto actualmente se estaría gastando en temas administrativos.

“El 90% del presupuesto del Injuv, que es de aproximadamente 8 mil millones de pesos, se gasta en sueldos y en gastos administrativos. Solamente el 10% en programas y de ese 10% la población juvenil que es atendida es un 0.7%”, señaló Wulf.

Injuv Ñuble

En esa línea, la ministra planteó la “necesidad de reordenar la institucionalidad que aborda los desafíos que enfrenta hoy día nuestra juventud. Tenemos que cuidar los recursos de todos los chilenos”.

Con ello, aseguró que desde el Mideso toman con “responsabilidad” los desafíos de la juventud, como “el empleo, tiene desafíos también frente a la tecnología, de cómo ir adaptándose a nivel educativo. También vemos que hay un grupo importante que no está teniendo un espacio de desarrollo, de poder sociabilizar”.

“Es importante diseñar buenas políticas públicas y para eso tenemos que ajustar la institucionalidad a esas necesidades”, aseveró.

En ese sentido, la ministra confirmó que esta reducción presupuestaria se traduciría en despidos además de otros ajustes.

“Nosotros hemos sido muy transparentes en conversarlos con las asociaciones de funcionarios. Eso es lo que va a ocurrir (despidos), pero siempre poniendo el foco en ofrecer una institucionalidad que permita que los jóvenes estén mejor en Chile", sostuvo.

Con ello, aseguró que se está avanzando “en plantear una propuesta de reordenamiento de nueva institucionalidad, que sea un organismo técnico, que diseñe política pública y que esa política se implemente a través del mismo ministerio".