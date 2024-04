Líder e invicto: la U golea a Huachipato en un duelo de larga interrupción por un aviso de bomba

En una época en la cual la crisis de seguridad se ha tomado la agenda nacional, el fútbol no escapa de aquello. Un nuevo episodio se dio este domingo con la interrupción del encuentro entre Huachipato y Universidad de Chile, en Talcahuano, a raíz de una alerta de seguridad que se emanó por el aviso de bomba en el reducto. Esto originó la suspensión momentánea del encuentro y la demora, por razones obvias, del inicio del segundo tiempo, tras la evacuación del público asistente.

Superado este acontecimiento, que conllevó a que la parte complementaria se iniciara con una hora y cinco minutos de retraso, el fútbol volvió con un triunfo del puntero. La U visitó al campeón nacional y lo goleó por 4-0. Consiguió su triunfo número 50 en el historial del enfrentamiento.

Inevitablemente se trataba de un partido especial para Gustavo Álvarez. El entrenador azul volvió al lugar donde logró el primer título de Primera División de su carrera, donde le entregó al club siderúrgico la tercera corona de su historia. El reencuentro fue con mucho cariño hacia el DT. “Profe, profe querido, acereros, jamás te olvidarán”, le cantó la barra acerera a su extécnico cuando ingresó al campo antes del pitazo inicial. El argentino agradeció el reconocimiento.

Sin dos titulares, Franco Calderón e Israel Poblete, el DT Álvarez se decidió por el ingreso de Renato Cordero en la defensa (moviendo a Matías Zaldivia como el líbero) y de Matías Sepúlveda en el medio, para unirse a Marcelo Díaz en el eje. Salvo por algunos pasajes donde el encuentro se tornó parejo, el elenco laico impuso sus términos en el primer tiempo, justificando la ventaja que sacó en el marcador. Buscó los espacios con balonazos a la espalda de la defensa local, aunque sus laterales no fueron tan activos en ofensiva como generalmente sucede.

En un duelo rápido y de buen ritmo, la U fue punzante en ataque, aprovechando las lagunas defensivas de los sureños (que también contaron con un golero que no irradiaba seguridad). Javier Sanguinetti trató de hacer un esquema espejo al de Gustavo Álvarez, y no le resultó. Por eso hizo un cambio antes del descanso para volver a los cuatro en el fondo.

En los 26 minutos, el siempre inquieto Leandro Fernández puso el 1-0, conectando dentro del área un centro de Palacios. Intercambio de roles y gol. Diez minutos más tarde, llegó el turno del Chorri Palacios, quien batió a Martín Parra con un remate cruzado. Otro yerro defensivo acerero.

Personal del GOPE inspeccionó el Estadio Huachipato. Foto: Photosport.

El panorama era totalmente halagüeño para el equipo del chuncho, hasta que vino la interrupción por la alerta de seguridad en el estadio. Para la reanudación, Huachipato entró con otro ímpetu, lo que no sucedió en la U, que le costó reinsertarse en el juego. El local estuvo cerca del descuento y meterse en el partido, tanto así que un polémico no cobro del árbitro Piero Maza irritó a los de Talcahuano. Una mano de Marcelo Díaz fue ignorada por un juez que siempre peca de un excesivo protagonismo. Maza fue a la pantalla para revisar la acción y no sancionó un penal que asomaba como evidente, porque el capitán de la U tenía el brazo extendido.

El partido pasó del casi 1-2 al 0-3 en cosa de minutos. Sucedida la polémica, la U de Chile sentenció el encuentro con un nuevo tanto de Palacios, definiendo de gran manera tras pase de Díaz. El VAR revisó la posición del uruguayo y validó el tanto. Como expresión de lucha, el panorama estaba sentenciado, sin embargo quedaba algo más. En el epílogo, Luciano Pons (quien reemplazó a Palacios) hizo el 4-0.

Por lo tanto, Universidad de Chile se mantiene como el líder invicto del Torneo Nacional con 24 puntos. De paso, Gustavo Álvarez llega a 21 partidos sin perder en Primera División, sumando su paso anteior por Huachipato y el actual con los laicos.

Ficha del partido

Huachipato: M. Parra; F. Loyola, R. Malanca, I. González; M. Gutiérrez (79′, J. Brea), C. Sepúlveda (46′, S. Silva), J. Martínez, L. Díaz; M. Briceño (40′, G. Montes), D. Oyarzún (46′, M. Rodríguez) y C. Martínez. DT: J. Sanguinetti.

U. de Chile: G. Castellón; R. Cordero, M. Zaldivia, I. Tapia; F. Hormazábal, M. Díaz (90′, E. Ojeda), M. Sepúlveda, M. Morales (46′, J. Castro) (87′, D. Retamal); M. Guerrero (75′, F. Mateos), C. Palacios (87′, L. Pons) y L. Fernández. DT: G. Álvarez.

Goles: 0-1, 26′, Fernández, conecta dentro del área un pase bajo de Palacios; 0-2, 36′, Palacios, con un remate cruzado bajo; 0-3, 60′, Palacios, en gol validado tras revisión en el VAR; 0-4, 88′, Pons, amaga y remata tras pase de Fernández.

Árbitro: P. Maza. Amonestó a Sepúlveda, C. Martínez, Montes (H); Zaldivia, Morales, Tapia, Retamal (U).

Incidencia: En el entretiempo, se solicita por altoparlantes la evacuación del recinto por una alerta de seguridad. El partido se suspendió momentáneamente. El segundo tiempo arrancó con retraso.

Estadio Huachipato. Asistieron 6.960 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.