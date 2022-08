Hincha de Universidad de Chile llora desconsoladamente frente a dirigente de Azul Azul

Universidad de Chile cayó por 3-1 en su visita a Curicó Unido continúa en caída libre hacia los últimos puestos del Campeonato Nacional. Los azules están cada vez más cerca del descenso, el que han evitado durante los últimos tres años, sin embargo, nada asegura que en el cuarto tengan la misma suerte que en los anteriores.

Según consignó Radio Cooperativa, posterior al duelo disputado en el Estadio Municipal de La Granja, un afligido y angustiado aficionado de la U se acercó llorando a la dirigencia que se encontraba en el palco del recinto deportivo.

El hincha ignoró las restricciones que tenía el público visitante, se infiltró y fue testigo de una nueva derrota del cuadro laico. El seguidor azul, que se encontraba llorando angustiadamente, fue consolado Juan Pablo Pavez, director de Azul Azul.

En esa línea, Álvaro Brun, quien sufrió una dudosa expulsión y se encontraba cerca de la zona, le ofreció sus disculpas al aficionado previo a su ingreso a camarines.

Expulsión de Álvaro Brun. FOTO: GABRIEL SILVA/AGENCIA UNO

No piensa en el descenso

El director técnico de la U, Diego López, comentó hace unos días en El Deportivo que no piensa en el descenso, pero la situación cada vez es más crítica para él y sus dirigidos. En ese sentido, posterior al encuentro el estratega se refirió a la dura derrota de su equipo, pero señaló que “van a revertir la situación” en la que se encuentran.

“Hay que levantar la cabeza y hay que jugar. El equipo tiene que revertir esta situación. Es un momento difícil, pero las rachas terminan. Tenemos que hacer fuerza nosotros para terminar esta racha negativa, sobre todo en los resultados”, comentó.

Además, el uruguayo fue categórico con el juez del encuentro y se mostró en contra de la expulsión que sufrió su improvisado central, Álvaro Brun. “Lo del árbitro lo dije en la acción de la expulsión. Nosotros lo vimos. No le pega en la cara cuando salió con hielo. Eso fue un error y el segundo error es que no lo va a ver. Capaz que me equivoco yo, pero para mí fueron dos errores en uno. No estábamos tan bien antes de la expulsión. Nosotros movimos a Jeisson Vargas a la izquierda. Habíamos agarrado la mano y ya no era tanta tenencia como al principio. Pero ya estábamos remando de atrás, con un gol en contra que fue un golazo, pero fue un error nuestro”.

13 DE AGOSTO DE 2022/CURICO Diego López, entrenador de Universidad de Chile. FOTO: LEONARDO RUBILAR CHANDIA/AGENCIAUNO

Con este resultado, Universidad de Chile se mantiene con 22 unidades en la decimosegunda posición y se encuentra a solo tres puntos del descenso. Los azules tienen más presión que nunca y el fantasma de la Primera B está sobre sus hombros.

En su próximo desafío, la U enfrentará la ida de los octavos de final de la Copa Chile. El cuadro laico visitará a Cobresal el 18 de agosto y cuatro días después disputarán el encuentro de vuelta.