Los elogios de Marcelo Gallardo a Pablo Solari tras el doblete: “Tiene deseo y ganas de aprender”

Una jornada inolvidable para Pablo Solari. Este sábado, el ex Colo Colo anotó un doblete, sus primeros goles con la camiseta de River Plate, en la victoria de 4-1 sobre Newell’s, por el torneo argentino de Primera División. Justo se dio en la primera titularidad del Pibe en el Monumental de Núñez.

Tras el encuentro, el entrenador Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa y uno de los puntos que tocó fue el trabajo de Solari. “Un jugador joven que llega y rápidamente empieza a mostrar muy buenas sensaciones. Un jugador que se va a potenciar y va a potenciar al equipo con su energía, cualidades y goles. Tiene deseo y ganas de aprender”, declaró el Muñeco acerca de su nueva figura, quien lo dejó gratamente impresionado en el cruce por la Copa Libertadores, cuando Solari aún estaba en el Cacique.

Después de una victoria así, el mundo River se ilusiona con seguir subiendo en la tabla de posiciones. El torneo de liga es el gran objetivo en lo que queda del año, tras la eliminación de la Libertadores ante Vélez, flamante semifinalista. Quedaron en el cuarto lugar, con 21 puntos, a siete de Atlético Tucumán, el sorprendente líder del certamen transandino. Gallardo confía en que pelearán hasta el final.

“Tenemos un buen plantel, el equipo se irá viendo, tenemos que ir armando un equipo nuevo. Un funcionamiento que nos asegure que cada vez entramos a la cancha podemos ser superiores sin importar el rival ni el sistema con el que juguemos. Requiere que los jugadores que llegan se acoplen y entiendan la exigencia de este club, que no es fácil, y que los resultados acompañen para seguir convencido de lo que queremos. Vamos a tener chances de pelear el campeonato, si no es así vamos a conformar un buen equipo”, dijo.

“Estamos atravesando un proceso, no es fácil reemplazar a dos futbolistas muy importantes (Julián Álvarez y Enzo Fernández) en este tiempo como no ha sido fácil reemplazar a otros futbolistas. Nunca es fácil. Uno entiende que las urgencias te llevan… esto no es de la noche a la mañana. Nada es de la noche a la mañana. Hay trabajo, comportamiento, adaptaciones, exigencias… El futbolista que llega tiene que entender cómo se vive en esta institución. Para algunos es más fácil y para otros, no. No es fácil. Los jugadores que vienen se acomodan rápido y otros no tanto, es todo un proceso. Se nota más cuando estás en una institución con una vara muy alta, en otros se nota menos. Acá hay exigencia desde adentro y desde afuera”, cerró.