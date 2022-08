El grupo Arturo Vidal: la particularidad que deja el sorteo de la Champions League y sorprende al Flamengo

En esta jornada quedaron definidos los grupos de la Champions League. Alexis Sánchez y Charles Aránguiz, los chilenos que intervendrán en la nueva edición del torneo europeo, con las camisetas del Olympique de Marsella y el Bayer Leverkusen, ya conocen a sus rivales. Sin embargo, hay otro que no estará en el torneo, aunque lo ha disputado en varias ocasiones, e igualmente genera interés a partir del resultado que arrojaron los bolilleros: Arturo Vidal.

El Rey disputó en varias ocasiones el certamen, aunque no logró su gran objetivo: ganarlo. Ahora, con su paso por el Viejo Continente ya cerrado, tendrá que conformarse con verlo a distancia. Eso sí, con una particularidad: uno de los grupos de la competición podría perfectamente llevar su nombre. El lote C agrupa al Barcelona, el Inter de Milán y el Bayern Múnich. El lote, que completa el Viktoria Plzen, no tardó en ser considerado como ‘el grupo de la muerte’. Sin embargo, para el oriundo de San Joaquín la atención va por otro lado: defendió a tres de los cuatro intervinientes en esa zona.

El Flamengo lo destaca

Vidal sigue sumando elogios en el Flamengo. Aunque aún no consigue consolidarse como titular, sus actuaciones han despertado favorables conceptos. Sin ir más lejos, después de la victoria sobre el Sao Paulo, la prensa brasileña no ahorró en calificativos para reconocer su trabajo. “La calidad del chileno se vio enseguida”, fue uno de los comentarios más contundentes respectivo de la presentación que realizó. Por cierto, no fue el único.

En el club de Río de Janeiro, el más importante de Brasil, tampoco dejaron pasar el sorteo de la Champions. Y aprovecharon la coyuntura para hacer la relación con el mediocampista chileno, quien llegó al club como la principal estrella para esta parte del año.

En un tuit de escasas palabras, pero de imágenes significativas, el Mengao resalta la particularidad. “Grupo C”, apunta, acompañando el mensaje con cuatro imágenes del Rey: una con su actual casaquilla y las otras tres, con las de las escuadras española, italiana y alemana.

La publicación ha generado una alta cantidad de interacciones, entre retuiteos, ‘me gusta’ e innumerables comentarios que agregan validez a la coincidencia.