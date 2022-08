Antonio Cassano le pega a Dybala y repasa al Inter de Milán: “El gran error fue dejar partir a Alexis Sánchez”

Alexis Sánchez lleva varios días en Francia y ya comienza a dejar buena impresión entre los fanáticos del Olympique de Marsella y en el técnico, Igor Tudor. El Niño Maravilla recibe una inyección de confianza que extrañaba. En Inglaterra y en Italia, donde defendió al Manchester United y el Inter de Milán, no pasó de ser un actor de reparto. Entre las lesiones y la falta de continuidad conspiraron para que esos pasos no fueran todo lo fructíferos que esperaba. Los italianos, de hecho, ya no lo consideraban una prioridad y aspiraban a cerrar su salida para liberar recursos que les permitieran fichar a su nueva aspiración: el argentino Paulo Dybala. Sin embargo, con la demora en la decisión de la partida del tocopillano, el ex delantero de la Juventus tomó otro destino y se enroló en la Roma.

Antonio Cassano fue uno de los principales defensores del chileno en su paso por la escuadra lombarda. Varias veces, el ex seleccionado italiano destacó sus cualidades y mostró su extrañeza por el secundario rol que cumplía. Ahora, con Sánchez fuera de las fronteras del país de la bota, vuelve a acordarse de él. El ex delantero critica las actuaciones de Dybala. Y en ese trance, se acuerda del ariete formado en Cobreloa para quien, otra vez, tiene buenos comentarios.

El cuestionado Dybala, en el duelo entre la Roma y la Salernitana de Diego Valencia. (Foto: AP)

Palo y zanahoria

“Siempre he dicho, desde los días de Palermo, que Dybala no es un gran jugador”, dispara, en relación al trasandino. “Ninguno de los mejores clubes lo quería, ni el Arsenal ni el Manchester United”, amplía antes de acordarse de Sánchez, quien sin proponérselo fue parte de la teleserie del mercado de fichajes en la Serie A. “El gran error del Inter fue dejar salir a Alexis Sánchez, que es mejor jugador que Dybala”, sentencia Cassano en Bobo TV, el canal de Twitch de Christian Vieri, en el que habitualmente vierte sus opiniones.

“Los cuatro o cinco primeros equipos ni siquiera lo consideraban un jugador suplente. El Inter de Milán se lo pensó, pero luego ficharon a Lukaku y le dijeron a Dybala que se fuera a casa. Con todo respeto, Dybala se fue a la Roma a ganar cinco millones cuando pedía diez″, continuó Cassano en su fulminante ofensiva.

Espalda para plantear lo que dice, le sobra: en el equipo de la Loba alcanzó su mejor rendimiento, lo que incluso lo catapultó al Real Madrid.