Casemiro responde a sus críticos del Real Madrid: “El que piense que me voy por dinero es porque no me conoce”

El ciclo de Casemiro con el Real Madrid ha terminado esta jornada en el Santiago Bernabeu. El mediocampista brasileño tuvo una emotiva ceremonia de despedida en donde posó con los 18 trofeos que conquistó en su paso por el actual campeón de Champions y dio una conferencia de prensa donde explicó los motivos que lo llevaron a fichar por el Manchester United.

Y una de las cosas que tuvo que salir a explicar fue que su cambio de aires no se debe a factores monetarios. Desde que comenzaron los rumores que vinculaban al centrocampista con el club inglés, la prensa española y algunos hinchas merengues apuntaron a que la decisión estaba influenciada por un sueldo millonario, que doblaría lo que ganaba actualmente en Madrid. Esto, ya que el United se encuentra en una situación deportiva totalmente inferior a la que tenía con los merengues, incluso fuera de Champions League para este curso.

Pero Casemiro fue directo. “Los que piensan que me voy por dinero es porque no me conocen. Creo que son pocos y no me conocen. No es por dinero. Se equivocan. Eso no es así”, arrancó diciendo el MVP de la reciente Supercopa de Europa, quien aclaró que se va a Inglaterra por nuevos retos y para conocer otra cultura. “La gente no olvide al club que voy, el equipo más grande del mundo y que puede competir con la grandeza del Real Madrid, aunque ahora no lo haga”, remató en la conferencia.

Una que inevitablemente llevó a conversar sobre Cristiano Ronaldo. Ambos coincidieron en los años dorados del Madrid, consiguiendo cuatro de las últimas seis Champions League del club español y forjando un equipo de ensueño, en el cual además estaba el también jugador del United, Raphaël Varane. “No he hablado con Cristiano, ojalá que se quede porque es de los mejores jugadores de todos los tiempos. Quiero llevar mis valores al Manchester United, todo lo que me enseñó el Real Madrid, ganar desde el día a día, desde cada entrenamiento. Quiero vivir la Premier desde dentro. Con 30 años estoy en el mejor momento de mi carrera. Disfruto de todo lo que tengo”, añadió.

Sobre el momento en el cual decidió dejar el Real Madrid fue claro. “Al acabar la final de la Champions tenía la sensación de que se acababa mi ciclo. Después de las vacaciones, con la cabeza tranquila, la sensación era la misma. No fue tan rápido. Ya hablé con el club nada más acabar la Champions. Mi mujer me apoyó desde el inicio. Mi familia siempre estuvo a mi lado en esta decisión. Fue muy difícil hablar con el presidente, pero siempre fue honesto con él”, explicó el brasileño de 30 años.

Finalmente tuvo palabras para el futuro del club del que fue parte por nueve temporadas, aclarando que los jovenes del plantel darán un paso adelante y lograran seguir la senda ganadora de la institución española. “El Madrid siempre ficha a los mejores. Fede (Valverde) es un jugador para 10 o 12 años y puede jugar de 5. Camavinga ya demostró lo que es, Tchouaméni es titular en Francia... Pero el Madrid va a seguir ganando más allá de los jugadores. Siempre”, concluyó.