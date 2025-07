Presidente del PPD ofrece dar un paso al costado para aplacar críticas tras derrota de Tohá y acusa que responsabilidad es compartida

Este lunes, a las 18.00 horas, comenzó a sesionar la mesa directiva del Partido Por la Democracia. El encuentro, que se dio a menos de 24 horas de la dura derrota de Carolina Tohá en la primaria del oficialismo, fue tenso.

Al encuentro llegaron el presidente de la colectividad, Jaime Quintana, el secretario general, José Toro, y los vicepresidentes Cristóbal Barra, Pedro Huichalaf, Gonzalo Pinto, Daniela Barra y Valentina Rojas. También se sumaron el exministro Álvaro García y el exsecretario general Óscar Santelices, quienes integraron el comando de Tohá mientras fue candidata.

El clímax de la reunión ocurrió cuando Quintana, de acuerdo a distintos de los presentes, puso su cargo -y el de Toro- a disposición de la mesa, en caso de que sus demás integrantes consideraran necesario que den un paso al costado en consideración de la magnitud del fracaso.

En su intervención, el senador planteó -de acuerdo a algunas versiones- que todos en el partido eran responsables del fracaso de Tohá, ya que todas las facciones de la colectividad participaron en su campaña.

El parlamentario, de hecho, durante la jornada de ayer conversó con varios personeros históricos de la tienda, entre ellos, Guido Girardi, Ricardo Lagos Weber, entre otros. Según quienes conocieron esos intercambios, transmiten que ninguno le pidió su salida.

Esto se dio en medio de presiones internas. El mismo día de la elección, el senador Pedro Araya (PPD) planteó que, en caso de un fracaso, “la directiva queda en un mal pie para continuar con el proceso que viene de la negociación parlamentaria y de incorporarse al trabajo de la campaña de la candidata ganadora, por lo que es muy esperable que se realice un cambio de directiva”.

Ayer, el mismo parlamentario subió el tono y afirmó que “es necesario dar un cambio de timón a la conducción del PPD, lo que debería implicar el cambio de la directiva o bien un refuerzo de ella”.

En esa misma línea, este en la noche en Sin Filtro, el exdiputado Marco Antonio Núñez, quien integra la comisión política del PPD, exigió que Quintana ponga su cargo a disposición. “El que es el autor principal de una magnitud que sufrimos en el Socialismo Democrático, es impresionante que hayan pasado 24 horas y no tenemos noticia de reunión de la comisión política, de la directiva nacional, de convocatoria a nuevas elecciones. Jaime, esperamos muchos en el PPD tu cargo a disposición”, sostuvo.

Poner el cargo a disposición tras un fracaso electoral es algo que ha ocurrido antes en el PPD. Así, hacen presente que eso hizo la mesa de Natalia Piergentili tras la derrota en las elecciones de consejeros constitucionales de 2023. Y que, en 2009, renunció la directiva que -en ese momento- encabezada Pepe Auth tras el triunfo de Sebastián Piñera en el balotaje contra Eduardo Frei Ruiz-Tagle (DC).

Sin embargo, de acuerdo a distintas fuentes, en la reunión ninguno de los integrantes de la mesa solicitó la salida de Quintana ni de Toro.

Esta mañana, a su llegada al encuentro de la alianza de gobierno con Jeannette Jara, Quintana se refirió a las voces que exigen su salida. “He conversado con mucha gente y en todas las instancias formales y partidarias, no es un tema. No tengo ningún problema en discutirlo, pero sobre todo me interesaría discutirlo con personas que estuvieron en la calle, no con personas que, desde una oficina, siguieron la campaña”.

Luego, indicó a este medio que “la estrategia de campaña no la definió la mesa del PPD, la definió el comando, a partir de la hipótesis inicial de que la primaria lograría convocar al electorado de centro, cosa que finalmente no ocurrió“.

Y agregó: “El principal rol de la mesa del PPD fue facilitar las conversaciones para abrochar los apoyos del Socialismo Democrático y eso se logró con creces. Carolina Tohá compitió como candidata del PS, PPD, PL, PR e incluso de la DC”.