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    El Deportivo

    Con dos figuras del Betis de Pellegrini: Marruecos confirma su nómina para el Mundial 2026

    El equipo africano mantiene la base que obtuvo el cuarto lugar en Qatar 2022.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Con dos figuras del Betis de Pellegrini: Marruecos confirma su nómina para el Mundial 2026. Foto: @equipedumaroc

    Marruecos anunció la nómina de 26 jugadores para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. La lista está encabezada por Achraf Hakimi, lateral de PSG, quien disputará su tercera Copa del Mundo tras participar en Rusia 2018 y Qatar 2022.

    En la última edición del torneo, Los Leones del Atlas alcanzaron las semifinales y terminaron en el cuarto lugar. Fue la primera selección africana en llegar a esa instancia. En el camino eliminó a España y Portugal.

    Entre los convocados también aparecen Brahim Díaz, jugador de Real Madrid, y Abde Ezzalzouli, delantero de Betis de Manuel Pellegrini. También fue incluido el histórico Sofyan Amrabat, mediocampista del cuadro andaluz.

    La base del plantel mantiene a varios integrantes del equipo que alcanzó las semifinales en Qatar. A ellos se suma una nueva generación impulsada por el trabajo de captación desarrollado por la federación marroquí durante la última década, con foco en futbolistas nacidos en Francia, Bélgica, Países Bajos y España con ascendencia marroquí.

    Ahora, tras la salida de Walid Regragui, el seleccionado es dirigido por Mohamed Ouahbi, técnico que viene de obtener el Mundial Sub 20 disputado en Chile.

    Marruecos integra el Grupo C del Mundial 2026 junto a Brasil, Escocia y Haití. El debut será el 13 de junio ante el Scratch en Nueva Jersey. Luego enfrentará al conjunto europeo el 19 de junio en Boston y cerrará la fase grupal frente a los centroamericanos el 24 de junio en Atlanta.

    Revisa el listado de Marruecos

    Arqueros

    Yassine Bounou (Al-Hilal), Munir El Kajoui (Berkane), Ahmed Reda Tagnaouti (Raja Casablanca).

    Defensores

    Achraf Hakimi (PSG), Nayef Aguerd (Olympique de Marsella), Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (Twente), Chadi Riad (Crystal Palace), Youssef Belammari (Al Ahly), Issa Diop (Fulham), Redouane Hahlal (Malinas), Zakaria El Ouahdi (Genk).

    Mediocampistas

    Sofyan Amrabat (Betis), Ismael Saibari (PSV), Neil El Aynaoui (Roma), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Azzedine Ounahi (Girona), Ayyoub Bouaddi (Lille), Samir El Mourabet (Estrasburgo).

    Delanteros

    Brahim Díaz (Real Madrid), Chemsdine Talbi (Sunderland), Ayoub El Kaabi (Olympiacos), Soufiane Rahimi (Al-Ain), Abde Ezzalzouli (Betis), Ayoube Amaimouni (Eintracht Frankfurt), Yassine Gessime (RC Estrasburgo).

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    Más sobre:Mundial 2026FútbolFútbol InternacionalMundialNorteamérica 2026MarruecosSelección de Marruecos

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