Marruecos queda sin DT a tres meses del Mundial 2026 y exayudante de Bielsa es parte del nuevo proyecto

Suena hasta como una cábala, una manera de repetir una historia que queda de manera indeleble en la historia del fútbol de Marruecos. Tal como ocurrió en Qatar 2022, la selección magrebí pierde a su técnico a solo días del inicio de una nueva Copa del Mundo, tras la partida de Walid Regragui.

En 2022, el presidente de la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF), ​​Fouzi Lekjaa, destituyó al entrenador Vahid Halilhodzic, a solo 81 días de la cita planetaria. La razón esgrimida en aquel momento fue “su tendencia a excluir a jugadores clave de la selección nacional”.

Una decisión límite que resultó más que acertada. El bosnio sustituido por Regragui el 31 de agosto de 2022. Unos meses después, el exdefensor del Grenoble francés puso a los Leones del Atlas en el mapa del fútbol internacional tras alcanzar las semifinales del Mundial, la primera vez para un equipo del continente africano.

Además, el temperamental técnico magrebí llevó al equipo a la final de la Copa Africana de Naciones, definición en la que no pudo dejar el título en casa de la revelación del certamen planetario.

Fin al idilio

Después de casi cuatro años en el cargo, el DT de 50 años presentó su dimisión. Precisamente, la derrota en la final continental disputada el 18 de enero fue un duro golpe para Regragui, que incidió directamente en su drástica decisión.

Según el diario francés L’Équipe, la FRMF intentó durante mucho tiempo convencer al adiestrador de que cambiara de opinión. Incluso, los propios jugadores más prominentes del equipo nacional intercedieron para que se quedara en el cargo. Agotado y duramente criticado durante la Copa Africana de Naciones, el estelar DT decidió dar un paso al costado.

Si bien la federación marroquí esperaba que Regragui continuara hasta el Mundial de 2026, finalmente se resignó a dejarlo ir para no retenerlo contra su voluntad. En ese escenario, el organismo hace días que había iniciado la búsqueda del sucesor.

El sucesor

El nombre de Mohamed Ouahbi se menciona con frecuencia como posible sucesor. El entrenador belga de 49 años, quien consiguió el título del Mundial Sub 20 de Chile con los mismos marroquíes.

Asimismo, el entrenador portugués Joao Sacramento se encuentra entre los perfiles que se barajan para reforzar el cuerpo técnico. El luso de 37 años cuenta con una amplia experiencia al más alto nivel, destacando su experiencia como asistente de Christophe Galtier en el Paris Saint-Germain y José Mourinho en la Roma y el Tottenham Hotspur.

Sacramento, además, fue colaborador de Marcelo Bielsa en el Lille de Francia entre el 1 de julio y noviembre de 2019, cuando el Loco fue destituido después de una fuerte inversión de más de 60 millones que dejó al equipo en los últimos puestos. Tras la salida del rosarino, el europeo siguió en el club galo hasta 2019.