SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Marruecos queda sin DT a tres meses del Mundial 2026 y exayudante de Bielsa es parte del nuevo proyecto

    Walid Regragui, el entrenador que llevó a los Leones de Atlas a la semifinal de Qatar 2022, deja su cargo y es reemplazado por el técnico campeón mundial del Sub 20.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    El técnico de Marruecos Walid Regragui deja el cargo tras cuatro años. FOTO: REUTERS. HAMAD I MOHAMMED

    Suena hasta como una cábala, una manera de repetir una historia que queda de manera indeleble en la historia del fútbol de Marruecos. Tal como ocurrió en Qatar 2022, la selección magrebí pierde a su técnico a solo días del inicio de una nueva Copa del Mundo, tras la partida de Walid Regragui.

    En 2022, el presidente de la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF), ​​Fouzi Lekjaa, destituyó al entrenador Vahid Halilhodzic, a solo 81 días de la cita planetaria. La razón esgrimida en aquel momento fue “su tendencia a excluir a jugadores clave de la selección nacional”.

    Una decisión límite que resultó más que acertada. El bosnio sustituido por Regragui el 31 de agosto de 2022. Unos meses después, el exdefensor del Grenoble francés puso a los Leones del Atlas en el mapa del fútbol internacional tras alcanzar las semifinales del Mundial, la primera vez para un equipo del continente africano.

    Además, el temperamental técnico magrebí llevó al equipo a la final de la Copa Africana de Naciones, definición en la que no pudo dejar el título en casa de la revelación del certamen planetario.

    Fin al idilio

    Después de casi cuatro años en el cargo, el DT de 50 años presentó su dimisión. Precisamente, la derrota en la final continental disputada el 18 de enero fue un duro golpe para Regragui, que incidió directamente en su drástica decisión.

    Según el diario francés L’Équipe, la FRMF intentó durante mucho tiempo convencer al adiestrador de que cambiara de opinión. Incluso, los propios jugadores más prominentes del equipo nacional intercedieron para que se quedara en el cargo. Agotado y duramente criticado durante la Copa Africana de Naciones, el estelar DT decidió dar un paso al costado.

    Si bien la federación marroquí esperaba que Regragui continuara hasta el Mundial de 2026, finalmente se resignó a dejarlo ir para no retenerlo contra su voluntad. En ese escenario, el organismo hace días que había iniciado la búsqueda del sucesor.

    El sucesor

    El nombre de Mohamed Ouahbi se menciona con frecuencia como posible sucesor. El entrenador belga de 49 años, quien consiguió el título del Mundial Sub 20 de Chile con los mismos marroquíes.

    Asimismo, el entrenador portugués Joao Sacramento se encuentra entre los perfiles que se barajan para reforzar el cuerpo técnico. El luso de 37 años cuenta con una amplia experiencia al más alto nivel, destacando su experiencia como asistente de Christophe Galtier en el Paris Saint-Germain y José Mourinho en la Roma y el Tottenham Hotspur.

    Sacramento, además, fue colaborador de Marcelo Bielsa en el Lille de Francia entre el 1 de julio y noviembre de 2019, cuando el Loco fue destituido después de una fuerte inversión de más de 60 millones que dejó al equipo en los últimos puestos. Tras la salida del rosarino, el europeo siguió en el club galo hasta 2019.

    Más sobre:FútbolMundial 2026Selección de MarruecosWalid Regragui

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Contraloría advierte deficiencias en los controles fronterizos del paso Los Libertadores: ordenará sumario

    Los microbios de Marte podrían viajar a la Tierra, según un reciente experimento

    Senador Bianchi explica su ausencia en votación de proyecto que conmuta penas y aclara: “No responde a ninguna negociación, ni presión”

    La recuperación de la Bolsa de Santiago se esfuma por completo y pasa a negativo en el año ante conflicto en Medio Oriente

    Los pueblos Rapa Nui y Lickanantay protagonizan nuevas temporadas de la serie Huellas y Memorias

    Revelan primer tráiler de Linternas, la nueva serie de Linterna Verde que traerá más misterio y menos explosiones al Universo DC

    Lo más leído

    1.
    Quejas del plantel, cambios, dudas sobre su personalidad y el fantasma de Álvarez: Paqui Meneghini pierde crédito en la U

    Quejas del plantel, cambios, dudas sobre su personalidad y el fantasma de Álvarez: Paqui Meneghini pierde crédito en la U

    2.
    Histórica jornada: Senado aprueba por amplia mayoría la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas

    Histórica jornada: Senado aprueba por amplia mayoría la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas

    3.
    El recado del padre de Paulo Díaz a Coudet en River Plate: “Siempre estuvo a disposición; Gallardo hizo algo y no resultó”

    El recado del padre de Paulo Díaz a Coudet en River Plate: “Siempre estuvo a disposición; Gallardo hizo algo y no resultó”

    4.
    “Nadie daba un peso por nosotros”: el descargo de Ben Brereton en su mejor momento con el Derby County

    “Nadie daba un peso por nosotros”: el descargo de Ben Brereton en su mejor momento con el Derby County

    5.
    Con una cláusula a favor de dirigir a la Roja: los detalles del último contrato de Manuel Pellegrini con el Betis

    Con una cláusula a favor de dirigir a la Roja: los detalles del último contrato de Manuel Pellegrini con el Betis

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Servicios

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Estos son los beneficios que pueden cobrar las personas cesantes durante marzo

    Estos son los beneficios que pueden cobrar las personas cesantes durante marzo

    ¿Cómo obtener la TNE? Este es el valor del documento para 2026

    ¿Cómo obtener la TNE? Este es el valor del documento para 2026

    Contraloría advierte deficiencias en los controles fronterizos del paso Los Libertadores: ordenará sumario
    Chile

    Contraloría advierte deficiencias en los controles fronterizos del paso Los Libertadores: ordenará sumario

    Senador Bianchi explica su ausencia en votación de proyecto que conmuta penas y aclara: “No responde a ninguna negociación, ni presión”

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    La recuperación de la Bolsa de Santiago se esfuma por completo y pasa a negativo en el año ante conflicto en Medio Oriente
    Negocios

    La recuperación de la Bolsa de Santiago se esfuma por completo y pasa a negativo en el año ante conflicto en Medio Oriente

    José Manuel Silva y la permisología: “Va a ser la prueba de fuego de los ministerios”

    El dólar retoma su tendencia al alza y se dispara por sobre los $900

    Los microbios de Marte podrían viajar a la Tierra, según un reciente experimento
    Tendencias

    Los microbios de Marte podrían viajar a la Tierra, según un reciente experimento

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Marruecos queda sin DT a tres meses del Mundial 2026 y exayudante de Bielsa es parte del nuevo proyecto
    El Deportivo

    Marruecos queda sin DT a tres meses del Mundial 2026 y exayudante de Bielsa es parte del nuevo proyecto

    El jugador clave que recupera la UC de Daniel Garnero de cara a su visita a O’Higgins en Rancagua

    De Brasil a la MLS: Benjamín Kuscevic tiene un nuevo destino tras dejar Fortaleza

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales
    Tecnología

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio

    Los pueblos Rapa Nui y Lickanantay protagonizan nuevas temporadas de la serie Huellas y Memorias
    Cultura y entretención

    Los pueblos Rapa Nui y Lickanantay protagonizan nuevas temporadas de la serie Huellas y Memorias

    Revelan primer tráiler de Linternas, la nueva serie de Linterna Verde que traerá más misterio y menos explosiones al Universo DC

    “Mi poder es absoluto”: mira el trailer de la temporada final de The Boys

    Campaña antiinmigrantes: Trump destituye a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional
    Mundo

    Campaña antiinmigrantes: Trump destituye a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional

    China anuncia plan que busca reducir la dependencia de su ejército e industria de la tecnología occidental

    Almacenes subterráneos de misiles en Irán, el blanco prioritario de Estados Unidos e Israel

    Amar sin depender: la promesa que nos está dejando solos
    Paula

    Amar sin depender: la promesa que nos está dejando solos

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana

    Empanadas de lavanda