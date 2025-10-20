SUSCRÍBETE
La promesa del DT de Marruecos a Chile tras su título en el Mundial Sub 20

Mohamed Ouahbi agradeció al público nacional por el apoyo a su equipo y anticipó el futuro de la Roja.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
La promesa del DT de Marruecos a Chile tras su título en el Mundial Sub 20. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Marruecos hizo historia en Santiago. El equipo africano se coronó campeón del Mundial Sub 20 por primera vez tras vencer por 2-0 a Argentina en la final disputada en un Estadio Nacional repleto, que vibró con la sorpresa del torneo. Un logro inédito para el continente, que confirma el ascenso del fútbol marroquí tras su explosión en Qatar 2022.

El equipo dirigido por Mohamed Ouahbi fue el más sólido del certamen. Superó con autoridad a potencias como España, Brasil, Francia y Argentina, todas habituales protagonistas de las categorías juveniles. La suya fue una campaña impecable.

Luego de la final, el DT se deshizo en elogios para la parcialidad nacional. “Estuvieron con nosotros desde el primer día, en los estadios y también en el hotel. Cómo nos han acogido, cómo nos cuidan, el amor que nos han dado…”, dijo un emocionado Ouahbi tras el título, agradeciendo al público chileno.

Mohamed Ouahbi en el banco. SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

El técnico tuvo más palabras para Chile, anfitrión del certamen y ausente en los últimos tres mundiales adultos. “Solo puedo desear verlos en el Mundial 2030. Habrá partidos en África, y si juegan allá, tendrán un estadio lleno de marroquíes apoyándolos”, afirmó, en alusión al torneo que tendrá sede compartida entre España, Portugal y Marruecos.

Ouahbi quiso compartir el mérito con su cuerpo técnico: “Mucha gente habla de mí, pero mi staff tiene mucho mérito. Tengo un equipo increíble que trabaja mucho”. También elogió al rival: “Los argentinos tienen mucha experiencia e historia. Estaban muy agresivos, así es el fútbol. Debíamos tener la cabeza fría, y lo hicimos fenomenal. Pudimos marcar más goles. Definimos muy bien en el área”, reconoció.

“Los jugadores cuando llegaron a la copa del mundo, todos eran conscientes de que esto es un trabajo solidario, colectivo y que sin eso no se puede conseguir la copa del mundo. Ha habido dos jugadores que han hecho la diferencia, pero que no estaban seguros de si iban a poder venir y esto es un trabajo diario”, agregó.

“Esa idea de colectivo tan estricto, tan severo, nos ha permitido construir un verdadero grupo, todos los jugadores han puesto su talento al servicio del colectivo. El que no pone su talento al servicio del colectivo no va a ser seleccionado”, complementó Ouahbi.

