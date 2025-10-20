SUSCRÍBETE
El Deportivo

¿Provoca a Argentina? Arturo Vidal aplaude el campeonato obtenido por Marruecos en el Mundial Sub 20

El volante de Colo Colo siguió la final por televisión y reaccionó en sus redes sociales tras la victoria de los africanos sobre los transandinos.

Por 
Jorge Sánchez Leiva
Marruecos se consagró campeón mundial tras derrotar a Argentina. Foto: Andrés Piña/Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

El historial entre Arturo Vidal y los argentinos está lleno de polémicas. Por eso no pasó inadvertida la reacción del ídolo de Colo Colo, tras la consagración de Marruecos en el Mundial Sub 20 luego de derrotar a sus pares albicelestes.

El bicampeón de América uso sus redes sociales para felicitar a los nuevos monarcas de la categoría, utilizando una imagen de la transmisión del partido y varios emojis de manos aplaudiendo. Pero para quienes siempre lo acusan de “mufa”, esta vez, el nacido en San Joaquín se adelantó a los hechos y subió su historia en el momento en que Yassir Zabiri marcaba el segundo gol de la escuadra africana.

Con ello, Vidal alargó las idas y venidas que tiene con el país del otro lado de la cordillera, donde destacan el constante recuerdo que les hace el futbolista a los hinchas transandinos de las dos Copas Américas que le ganó el 2015 y 2026 y un lienzo que colgaron los hinchas de los campeones del orbe para recordar que él y la Roja están eliminados del Mundial.

“Alguien que le avise a Arturo que estamos primeros y Chile último”, señalaron en el diario Olé cuando Arturo aseguró en Paraguay que era más fácil enfrentar a Argentina que a los guaraníes. Y luego agregaron: “Que vaya despertando a los niños porque tres Mundiales afuera es mucho”. De hecho, ese partido se perdió y Rodrigo De Paul terminó tirándole besos a Arturo.

Pero la reacción del King no fue la única que hubo en Chile. Palestino, en la previa del desenlace de la fiesta universal, le regaló su camiseta al director técnico marroquí, Mohamed Ouahbi, porque “el entrenador también se destaca por su compromiso social, apoyando activamente a una fundación dedicada a los refugiados palestinos” por la guerra en la Franja de Gaza.

Finalmente, el máximo ídolo de los argentinos, Lionel Messi, también usó sus redes para mandarles un mensaje a los chicos que hoy se quedaron con la medalla de plata. “¡Cabeza en alto, muchachos! Hicieron un torneo impresionante y aunque todos queríamos verlos levantar la Copa nos quedamos con la alegría de todo lo que nos dieron y el orgullo de ver cómo defendieron la celeste y blanca con el corazón”, posteó la “Pulga”.

Mira las felicitaciones de Arturo Vidal a Marruecos:

