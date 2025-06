Inquietud extra en la Roja: las constantes provocaciones de Arturo Vidal que elevan la motivación de Messi y Argentina

Chile salta a la cancha. La Roja de Gareca se juega sus últimas cartas en las Eliminatorias y Arturo Vidal asoma como titular ante Argentina. En esa condición ha entrenado toda la semana. Tras 14 años, el volante volverá a enfrentar a la Albiceleste en un duelo del camino mundialista. Si bien han sido múltiples los enfrentamientos en Copa América, el jugador de Colo Colo se perdió seis duelos seguidos ante los transandinos en este tipo de competencias.

Ahora, lo hace en una etapa diferente de su carrera. Como uno de los experimentados del plantel. También con la carga de sus palabras, que del otro lado de la cordillera suelen hacer eco.

Una de las últimas frases referentes a este encuentro fue un particular análisis previo, donde aseguró que el encuentro en el que la Roja cayó ante Paraguay sería más complejo que el que tiene este jueves. “El camarín está con la cabeza en alto. Se hizo un partido correcto. Un empate es lo mínimo que merecíamos. Estamos fuertes. El martes jugamos la última chance de clasificar, pero depende solo de nosotros. Si ganamos esos tres puntos a Ecuador, seguramente vamos a clasificar al Mundial. Contra Argentina va a ser mucho más fácil que contra Paraguay”, dijo en esa ocasión. Días después, Chile empató ante la escuadra de Beccacece.

Luego, cuando Colo Colo visitó a Racing, Vidal fue expulsado por provocar a los rivales con las dos Copa América que consiguió con Chile. O por lo menos así lo interpretó el árbitro, ya que después Jorge Almirón dio una versión diferente.

El gesto que le valió la expulsión a Vidal contra Racing.

En Argentina hay respuestas para el mediocampista. Una vino de Sergio Goycochea, quien entregó su visión en entrevista con El Deportivo. “Arturo vio que está difícil clasificar y está recurriendo a todos los artilugios, basándose en que las dos veces que Chile ganó una final fueron con Argentina. De hecho, repitió el gesto en Avellaneda. Es parte del folclore, esa es la realidad, a mí no me va ni me viene, yo sé lo que da Argentina, lo que demostró este grupo de jugadores y este cuerpo técnico, la verdad es que mientras sea sin falta de respeto no me jode”, comentó el exguardameta.

“A veces confundimos el folclore, esta cosita hasta de hincha diría. Lo que pasa es que los protagonistas debemos tener en cuenta que afuera hay una masa importante que se identifica con esos ídolos. Para mí, ni fu ni fa. Si Arturo Vidal me hace el gesto y tuviera que decir algo... yo también gané esa copa dos veces, una en el Estadio Nacional de Santiago, y Argentina tiene 16. Va más allá de dos enfrentamientos históricos. No es tan grave, cada uno juega su partido. Si tienes que relucir algo, vas a poner tus virtudes, no tus defectos”, complementó.