SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Para apuntarlos: los nombres que dejó la Copa del Mundo Sub 20

Este domingo se acaba un torneo que ha servido como plataforma para varias figuras: desde los goleadores Alejo Sarco y Lucas Michal hasta el virtuoso Gilberto Mora.

Carlos TapiaPor 
Carlos Tapia
Lucas Michal (Francia), Yassir Zabiri (Marruecos) y Gilberto Mora (México). Fotos: Photosport

Se baja la cortina del Mundial Sub 20 y, con ello, llega el minuto de los balances. El certamen no solo ha dejado muchos goles, una gran asistencia de público a los estadios y varios partidazos. También ha puesto sobre el tapete a una serie de futbolistas que han cobrado notoriedad por su rendimiento en las canchas nacionales.

El tiempo dirá si esta Copa del Mundo juvenil se convirtió en un semillero de estrellas, pero en lo inmediato hay varios nombres propios que dejó la competición y que quedaron apuntados de cara al mañana (con los ojeadores en las tribunas, además).

Argentina es una factoría inagotable de cracks. Si bien no pudo contar con Franco Mastantuono, Claudio Echeverri o Valentín Carboni, afloraron otros jugadores, como por ejemplo Alejo Sarco. El delantero que milita en el Bayer Leverkusen, producto de la cantera de Vélez Sarsfield, se erigió en el hombre gol de la Albiceleste. Es el artillero del equipo con cuatro tantos en seis partidos.

En diálogo con la página de la FIFA, Sarco analizó lo que significaría ser campeón. “Creo que es el propósito que tenemos todos los que estamos acá desde el día uno, por todo lo que dejamos atrás para lograr esto, y es el sueño de cualquier chico. Muchas veces no pensamos dónde estamos, no nos damos cuenta, porque al jugador le pasan muchísimas cosas en un lapso muy corto”, manifestó.

También cabe considerar al portero Santino Barbi, perteneciente a Talleres de Córdoba, quien acumula 12 atajadas y ha mantenido su valla invicta en cuatro de los seis partidos. No ha encajado tantos en las fases de eliminación directa.

Marruecos, el otro finalista, cuenta con Othmane Maamma como una de sus figuras. Milita en el Watford y ya lo han bautizado como el “Cristiano Ronaldo marroquí”, por las características de su juego y la asociación con el dorsal que usa (el 7). Suma un gol y tres asistencias en seis presentaciones.

Othmane Maamma, de Marruecos. JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

Su compañero Yassir Zabiri también ha destacado. Milita en el Famalicao de Portugal y su valorización solo es de 600 mil euros (US$ 700 mil), según Transfermarkt. Es el artillero de los Leones del Atlas, con tres tantos.

En el caso de Francia, muchos de los focos se los llevó Elyaz Zidane, al ser hijo de una gloria como Zinedine Zidane. No obstante, quien destacó con luces propias ha sido Lucas Michal. Hasta las semifinales, el atacante del Monaco hizo cinco goles en Les Bleus. En la definición del tercer lugar ingresó en el segundo tiempo.

El otro semifinalista, Colombia, tenía en Néiser Villarreal a su hombre gol y no defraudó. Llegó a convertir cinco goles en solo dos partidos: dos a Sudáfrica, en octavos, y tres a España, en cuartos. Ante Argentina no estuvo y su escuadra lo padeció. Tiene vínculo con Millonarios hasta diciembre.

Si de joyas se trata, la aparición de Gilberto Mora llamó la atención. La perla mexicana, quien el pasado 14 de octubre recién cumplió 17 años, se erigió en uno de los elementos atractivos del Mundial. Con tres goles y dos asistencias, el futbolista de Xolos de Tijuana fue el valor más mediático de los aztecas. Tiene futuro europeo. Lo siguen grandes clubes.

Otro de Concacaf a destacar fue Benjamin Cremaschi. El mediocampista del Parma ratificó las expectativas que traía. Es uno de los artilleros del torneo con cinco tantos, además de dos asistencias. Ya tiene presencia en la selección adulta de Estados Unidos.

Lee también:

Más sobre:FútbolLT DomingoMundial Sub 20Alejo SarcoLucas MichalGilberto MoraBenjamin CremaschiOthmane MaammaNeiser VillarrealYassir ZabiriFiguras Mundial Sub 20

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Cierran estación de Metro Universidad Católica tras disturbios por conmemoración del 18-O

La chilena Matapanki y la serbia Wind, Talk to Me triunfan en FICValdivia 2025

Incendio forestal afecta a ladera de cerro Renca

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

Muere Sam Rivers, bajista y miembro fundador de Limp Bizkit

EE.UU. advierte que Hamas planea atacar a civiles palestinos en aparente violación del alto al fuego en Gaza

Lo más leído

1.
Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

2.
Por primera vez en la UE (y contra la tendencia en Chile): Grecia se dispone a introducir jornada laboral de 13 horas diarias

Por primera vez en la UE (y contra la tendencia en Chile): Grecia se dispone a introducir jornada laboral de 13 horas diarias

3.
Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

4.
Temblor hoy, sábado 18 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 18 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
Ministro Cordero por informe de Contraloría: “Los servicios de salud no debieran seguir a cargo de la destrucción de drogas”

Ministro Cordero por informe de Contraloría: “Los servicios de salud no debieran seguir a cargo de la destrucción de drogas”

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Así funciona el delivery que llega hasta los pisos 70 de los rascacielos

Así funciona el delivery que llega hasta los pisos 70 de los rascacielos

Estos son los 7 alimentos que combaten la inflamación

Estos son los 7 alimentos que combaten la inflamación

Servicios

Cómo cuidar tu refrigerador y tus alimentos frente al calor

Cómo cuidar tu refrigerador y tus alimentos frente al calor

A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Francia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Francia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner por la final del Six Kings Slam 2025

Dónde y a qué hora ver a Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner por la final del Six Kings Slam 2025

Cierran estación de Metro Universidad Católica tras disturbios por conmemoración del 18-O
Chile

Cierran estación de Metro Universidad Católica tras disturbios por conmemoración del 18-O

Incendio forestal afecta a ladera de cerro Renca

Expulsan a turista francés del Parque Nacional Torres del Paine tras provocar amago de incendio

Felices y aforrados
Negocios

Felices y aforrados

Sin especulación no hay trenes

Prosegur: “Las empresas necesitan sofisticar sus niveles de seguridad”

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit
Tendencias

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

Investigan como homicidio la muerte del fundador de Mango, Isak Andic

¿Es cierto que los crucigramas, sudokus y juegos de lógica previenen la demencia?

Zidane Yáñez encabeza la nómina final de la Roja Sub 17 para el Mundial de Qatar
El Deportivo

Zidane Yáñez encabeza la nómina final de la Roja Sub 17 para el Mundial de Qatar

Almuerzo en una viña y cara a cara con los presidentes de los clubes: la agenda de Infantino en su visita exprés a Chile

Un ejercicio de memoria: cómo Coquimbo Unido busca mantener el nivel tras un mes sin jugar

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

La chilena Matapanki y la serbia Wind, Talk to Me triunfan en FICValdivia 2025
Cultura y entretención

La chilena Matapanki y la serbia Wind, Talk to Me triunfan en FICValdivia 2025

Muere Sam Rivers, bajista y miembro fundador de Limp Bizkit

Mampato: el regreso de un clásico de los niños del ayer

EE.UU. advierte que Hamas planea atacar a civiles palestinos en aparente violación del alto al fuego en Gaza
Mundo

EE.UU. advierte que Hamas planea atacar a civiles palestinos en aparente violación del alto al fuego en Gaza

Miles de manifestantes se toman las calles de Tel Aviv para exigir a Hamas entrega de cadáveres de rehenes

Bolivia define este domingo a su próximo presidente entre Rodrigo Paz y Jorge “Tuto” Quiroga

Los entretelones de Vota por la Niñez
Paula

Los entretelones de Vota por la Niñez

1 de cada 8 chilenas tendrá cáncer de mama: cómo detectar a tiempo la enfermedad y cuáles son sus síntomas

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca