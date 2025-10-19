Para apuntarlos: los nombres que dejó la Copa del Mundo Sub 20

Se baja la cortina del Mundial Sub 20 y, con ello, llega el minuto de los balances. El certamen no solo ha dejado muchos goles, una gran asistencia de público a los estadios y varios partidazos. También ha puesto sobre el tapete a una serie de futbolistas que han cobrado notoriedad por su rendimiento en las canchas nacionales.

El tiempo dirá si esta Copa del Mundo juvenil se convirtió en un semillero de estrellas, pero en lo inmediato hay varios nombres propios que dejó la competición y que quedaron apuntados de cara al mañana (con los ojeadores en las tribunas, además).

Argentina es una factoría inagotable de cracks. Si bien no pudo contar con Franco Mastantuono, Claudio Echeverri o Valentín Carboni, afloraron otros jugadores, como por ejemplo Alejo Sarco. El delantero que milita en el Bayer Leverkusen, producto de la cantera de Vélez Sarsfield, se erigió en el hombre gol de la Albiceleste. Es el artillero del equipo con cuatro tantos en seis partidos.

En diálogo con la página de la FIFA, Sarco analizó lo que significaría ser campeón. “Creo que es el propósito que tenemos todos los que estamos acá desde el día uno, por todo lo que dejamos atrás para lograr esto, y es el sueño de cualquier chico. Muchas veces no pensamos dónde estamos, no nos damos cuenta, porque al jugador le pasan muchísimas cosas en un lapso muy corto”, manifestó.

También cabe considerar al portero Santino Barbi, perteneciente a Talleres de Córdoba, quien acumula 12 atajadas y ha mantenido su valla invicta en cuatro de los seis partidos. No ha encajado tantos en las fases de eliminación directa.

Marruecos, el otro finalista, cuenta con Othmane Maamma como una de sus figuras. Milita en el Watford y ya lo han bautizado como el “Cristiano Ronaldo marroquí”, por las características de su juego y la asociación con el dorsal que usa (el 7). Suma un gol y tres asistencias en seis presentaciones.

Othmane Maamma, de Marruecos. JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

Su compañero Yassir Zabiri también ha destacado. Milita en el Famalicao de Portugal y su valorización solo es de 600 mil euros (US$ 700 mil), según Transfermarkt. Es el artillero de los Leones del Atlas, con tres tantos.

En el caso de Francia, muchos de los focos se los llevó Elyaz Zidane, al ser hijo de una gloria como Zinedine Zidane. No obstante, quien destacó con luces propias ha sido Lucas Michal. Hasta las semifinales, el atacante del Monaco hizo cinco goles en Les Bleus. En la definición del tercer lugar ingresó en el segundo tiempo.

El otro semifinalista, Colombia, tenía en Néiser Villarreal a su hombre gol y no defraudó. Llegó a convertir cinco goles en solo dos partidos: dos a Sudáfrica, en octavos, y tres a España, en cuartos. Ante Argentina no estuvo y su escuadra lo padeció. Tiene vínculo con Millonarios hasta diciembre.

Si de joyas se trata, la aparición de Gilberto Mora llamó la atención. La perla mexicana, quien el pasado 14 de octubre recién cumplió 17 años, se erigió en uno de los elementos atractivos del Mundial. Con tres goles y dos asistencias, el futbolista de Xolos de Tijuana fue el valor más mediático de los aztecas. Tiene futuro europeo. Lo siguen grandes clubes.

Otro de Concacaf a destacar fue Benjamin Cremaschi. El mediocampista del Parma ratificó las expectativas que traía. Es uno de los artilleros del torneo con cinco tantos, además de dos asistencias. Ya tiene presencia en la selección adulta de Estados Unidos.