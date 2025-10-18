SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Colombia se queda con el bronce en el Mundial Sub 20 e iguala su mejor actuación histórica

Los cafetaleros vencieron por 1-0 a Francia y finalizan la Copa del Mundo juvenil en el tercer lugar. Con esto, repiten lo conseguido en Emiratos Árabes Unidos 2003, de la mano de Reinaldo Rueda, en una generación que contaba con Macnelly Torres.

Carlos TapiaPor 
Carlos Tapia
Colombia se queda con el bronce en el Mundial Sub 20. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

El partido número 51 del Mundial Sub 20 de Chile instaló a Colombia en el podio de la competencia. La definición por el tercer lugar fue para los sudamericanos, que superaron a Francia por 1-0 en el Estadio Nacional y se quedaron con el bronce, un premio de consuelo para retirarse del país con una satisfacción.

Los caribeños no pudieron ante la eficacia y oficio de Argentina en las semifinales, mientras que los galos quedaron aún más amargos al caerse en los penales contra Marruecos. Colombia pudo contar nuevamente con Néiser Villarreal, su goleador, ausente ante la Albiceleste por tarjetas amarillas. En el caso de Les Bleus, el DT Bernard Diomède optó por cambiar a gran parte de la oncena. El golero Lisandru Olmeta y el goleador Lucas Michal, dos que fueron fijos, iniciaron en el banco.

La escuadra de César Torres comenzó de la mejor manera. Apenas iban dos minutos y Óscar Perea convirtió la apertura de la cuenta. Una recuperación alta en campo rival le permitió al 10 de los amarillos quedar con ventaja y sacar un zurdazo cruzado bajo para colocar el 1-0.

Aunque suene paradójico, la anotación le hizo mal al partido, porque fue entrando en una madeja que se hizo difícil de destrabar. Las ideas escasearon en la cancha de Ñuñoa. Quizás, a estas alturas del torneo, el agotamiento hizo lo suyo. Lo concreto es que el duelo fue discreto y de escasas emociones. Para Colombia fue negocio administrar la ventaja desde casi el arranque.

Francia tuvo una chance en los 23′ que no logró aprovechar y, posteriormente, sacó tarjeta verde para revisar un posible penal reclamado por Elyaz Zidane (el hijo de Zinedine). El chequeo desestimó cualquier atisbo de infracción.

Todo hubiese sido más tranquilo para la Selección Colombia si en los 59′, Royner Benítez no fallaba una opción clarísima de cara a portería, luego de una falla defensiva de Zidane. Era el 2-0 y sentenciar el partido.

En el marco de un partido anestesiado, en la recta final sucedió un posible quiebre con el cobro de un penal para Francia a ocho minutos del cierre, por supuesta falta sobre Michal, quien había ingresado. El técnico Torres pide de inmediato la tarjeta verde para la revisión. El juez Omar Artan, de Somalia, va a la pantalla y decide cambiar su decisión. No hubo penal. Los cafetaleros acabaron sufriendo, pero aguantaron y festejaron.

Colombia se sube al podio de la Copa del Mundo de la categoría por segunda vez. Iguala su mejor actuación histórica: el tercer lugar obtenido en la edición de Emiratos Árabes Unidos 2003. Ese equipo era dirigido por Reinaldo Rueda y contaba con dos jugadores que, años más tarde, jugarían en Colo Colo: Macnelly Torres y Andrés González.

Lee también:

Más sobre:FútbolMundial Sub 20Colombia Sub 20Francia Sub 20Estadio NacionalTercer lugar Mundial Sub 20Colombia vs Francia

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Desconocidos provocan desórdenes en las inmediaciones de Plaza Italia en una nueva conmemoración del estallido social

Bolivia define este domingo a su próximo presidente entre Rodrigo Paz y Jorge “Tuto” Quiroga

Miles evacúan sus hogares en Filipinas ante llegada de tormenta tropical

Municipalidad de Coyhaique convocará a arquitectos a diseñar un mirador para celebrar el centenario de la ciudad

Autoridades de Gaza denuncian 27 muertos en ataques israelíes desde el inicio del nuevo alto el fuego

La Florida desarrollará jornada de prevención y detección temprana del cáncer de mama este 19 de octubre

Lo más leído

1.
Por primera vez en la UE (y contra la tendencia en Chile): Grecia se dispone a introducir jornada laboral de 13 horas diarias

Por primera vez en la UE (y contra la tendencia en Chile): Grecia se dispone a introducir jornada laboral de 13 horas diarias

2.
Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

3.
Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

4.
Ministro Cordero por informe de Contraloría: “Los servicios de salud no debieran seguir a cargo de la destrucción de drogas”

Ministro Cordero por informe de Contraloría: “Los servicios de salud no debieran seguir a cargo de la destrucción de drogas”

5.
Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Mallorca en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Mallorca en TV y streaming

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Rozando los 40 °C: Meteochile advierte que estas regiones tendrán calor extremo este fin de semana

Rozando los 40 °C: Meteochile advierte que estas regiones tendrán calor extremo este fin de semana

Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, el guitarrista y cofundador de la banda Kiss

Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, el guitarrista y cofundador de la banda Kiss

Los cocodrilos que se adaptaron a unas islas en el Caribe mexicano y “evolucionaron” como nuevas especies

Los cocodrilos que se adaptaron a unas islas en el Caribe mexicano y “evolucionaron” como nuevas especies

Los peligros del humo de segunda mano: los pacientes que tienen cáncer sin haber fumado en su vida

Los peligros del humo de segunda mano: los pacientes que tienen cáncer sin haber fumado en su vida

Servicios

Cómo cuidar tu refrigerador y tus alimentos frente al calor

Cómo cuidar tu refrigerador y tus alimentos frente al calor

A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Francia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Francia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner por la final del Six Kings Slam 2025

Dónde y a qué hora ver a Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner por la final del Six Kings Slam 2025

Desconocidos provocan desórdenes en las inmediaciones de Plaza Italia en una nueva conmemoración del estallido social
Chile

Desconocidos provocan desórdenes en las inmediaciones de Plaza Italia en una nueva conmemoración del estallido social

Municipalidad de Coyhaique convocará a arquitectos a diseñar un mirador para celebrar el centenario de la ciudad

La Florida desarrollará jornada de prevención y detección temprana del cáncer de mama este 19 de octubre

Sin especulación no hay trenes
Negocios

Sin especulación no hay trenes

Carlos Baeza: “Las razones del fallo de la Corte Suprema no son legales, las apuestas en línea no están proscritas”

Cinemark roza cifras prepandemia y asegura que “el cine está más vivo que nunca”

Investigan como homicidio la muerte del fundador de Mango, Isak Andic
Tendencias

Investigan como homicidio la muerte del fundador de Mango, Isak Andic

¿Es cierto que los crucigramas, sudokus y juegos de lógica previenen la demencia?

Así funciona el delivery que llega hasta los pisos 70 de los rascacielos

Colombia se queda con el bronce en el Mundial Sub 20 e iguala su mejor actuación histórica
El Deportivo

Colombia se queda con el bronce en el Mundial Sub 20 e iguala su mejor actuación histórica

Nicolás Ambiado sufre un desperfecto mecánico y se queda sin título de la Fórmula Regional Américas 2025

Verstappen se queda con un accidentado sprint en Estados Unidos y sigue recortando distancia ante el desastre de McLaren

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

Céline: el regreso de un escritor polémico y escéptico de la humanidad
Cultura y entretención

Céline: el regreso de un escritor polémico y escéptico de la humanidad

Crítica de discos: Tame Impala, Javier Barría y Shiner siempre brillan

31 Minutos, 310 créditos

Bolivia define este domingo a su próximo presidente entre Rodrigo Paz y Jorge “Tuto” Quiroga
Mundo

Bolivia define este domingo a su próximo presidente entre Rodrigo Paz y Jorge “Tuto” Quiroga

Miles evacúan sus hogares en Filipinas ante llegada de tormenta tropical

Autoridades de Gaza denuncian 27 muertos en ataques israelíes desde el inicio del nuevo alto el fuego

Los entretelones de Vota por la Niñez
Paula

Los entretelones de Vota por la Niñez

1 de cada 8 chilenas tendrá cáncer de mama: cómo detectar a tiempo la enfermedad y cuáles son sus síntomas

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca