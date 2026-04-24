Ministra Steinert encabezó operativo migratorio en la Vega Central: se desplegaron más de 300 efectivos de Carabineros y PDI

Durante la mañana de este viernes la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, encabezó un nuevo operativo migratorio en la Vega Central, en la comuna de Recoleta, con la participación de más de 300 efectivos policiales.

El operativo que involucró la participación de personal municipal de la comuna, así como diversos efectivos de Carabineros y la Policía de Investigaciones, e inició alrededor de las 5:00 de la mañana.

Según explicó la ministra Steinert, el objetivo del operativo “recuperar el control del territorio”, añadiendo que “no es primera vez que se hace y no va a ser la última”.

En la ocasión la ministra destacó la realización de estos operativos señalando que ha permitido encontrar “personas tanto con órdenes de detención como aquellas con ingreso irregular y también delitos cometidos en flagrancia”.

Por su parte, el delegado presidencial, Germán Codina, sostuvo que “esto no es solamente un operativo, esto es fundamentalmente un trabajo conjunto que durante este mes y medio se ha notado, lo hemos ido implementando en distintas zonas, pero que además definitivamente lo que hace es instalar una forma de trabajo conjunta”.

En tanto, el general de Carabineros, Manuel Cifuentes, jefe Zona Metropolitana, expresó que “la idea es justamente la recuperación de espacios públicos, el tema del control de personas que tengan orden de detención pendiente como también controles de tránsito con el uso de todos los instrumentales necesarios para detectar presencia de alcohol, presencia de drogas, como también el retiro de la circulación de vehículos que tengan alguna contravención a las normas de la ley de tránsito”.

Según explicó, el balance del operativo se entregará cerca del mediodía. “Vamos a seguir este servicio hasta el término que a las 8 de la mañana y una vez que esto se desarrolle vamos a poder cuantificar todo lo obrado por parte de Carabineros de Chile”.