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    Portazo a la idea del gobierno: la UC fija su postura en torno al regreso de hinchas visitantes en los clásicos

    El nuevo presidente de Cruzados, Matías Claro, dijo que en los partidos clase A que se disputen en el Claro Arena seguirán siendo solo con fanáticos locales.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Portazo a la idea del gobierno: la UC fija su postura en torno al regreso de hinchas visitantes en los clásicos. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Universidad Católica fijó su postura respecto al eventual regreso de hinchas visitantes en los clásicos. Cruzados descartó, por ahora, modificar el esquema operativo que se ha utilizado en los encuentros clase A del Claro Arena. La situación se da en medio de la discusión impulsada por el gobierno para avanzar hacia el retorno progresivo de ambas hinchadas.

    El tema se instaló en la antesala del Clásico Universitario que se disputará este sábado a las 18 horas en el Estadio Nacional. El encuentro fue programado sin público visitante, decisión que quedó establecida en la planificación operativa del partido y que se mantiene vigente tras las coordinaciones entre las autoridades y la U.

    El delegado presidencial Germán Codina se refirió al asunto este miércoles. “Vamos a tratar de que ojalá algún grupo de personas hinchas de la Católica puedan concurrir al Estadio Nacional el fin de semana”, dijo de entrada. Luego reculó: “También hemos visto que por medidas de seguridad se nos ha recomendado evitarlo en esta instancia”.

    La U y la UC se enfrentan este domingo. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Eso sí, enfatizó en el plan a futuro. “Es importante recuperar el fútbol para las familias y eso significa que tenemos que volver a acostumbrarnos a que en los recintos, en los estadios, en los partidos de fútbol haya hinchas locales conviviendo también con hinchas de visita. Ese es el esfuerzo que vamos a implementar desde la Región Metropolitana”, remarcó.

    Desde Universidad Católica la evaluación interna apunta a mantener el modelo actual. La UC puso sobre la mesa que la reducción de incidentes en los partidos de alta convocatoria ha sido un resultado directo de las medidas implementadas en los últimos años, especialmente la restricción de público visitante.

    El nuevo presidente de Cruzados, Matías Claro, explicó que la posición del club se basa en la experiencia reciente. “No he tenido la oportunidad de hablar con el delegado presidencial, pero hemos evaluado cómo se gestionan los partidos clase A y ha tenido buenos resultados. Han disminuido los problemas que históricamente habían al juntarse barras conflictivas. Por ahora nuestra visión es seguir con lo que se ha hecho. Ha sido positivo para estos partidos y la imagen del fútbol a la opinión pública”, señaló.

    La declaración fija una línea de acción clara de cara a los próximos clásicos. En la UC no existe, por ahora, una disposición a modificar el sistema operativo vigente ni a solicitar formalmente la presencia de hinchas visitantes en este tipo de encuentros. Universidad Católica recibe a Colo Colo en el Claro Arena el 24 de mayo. El clásico ante la U en Las Condes está previsto para noviembre.

    El debate, de todos modos, se mantiene abierto. La Delegación Presidencial ha insistido en que el retorno de ambas hinchadas requiere acuerdos. En lo más cercano, el Clásico Universitario del domingo se jugará únicamente con público local.

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