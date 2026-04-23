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    Sujeto es detenido tras intentar sobornar a Carabineros: les ofreció $60 mil para que no le cursaran una infracción

    El sujeto sería infraccionado por no contar con la licencia de conducir correspondiente.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Foto referencial: Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ ATON CHILE

    Un sujeto fue detenido durante la jornada del miércoles en la comuna de Santiago, tras intentar sobornar a personal de Carabineros con el fin de que no le cursaran una infracción.

    Los hechos se registraron en Av. 10 de Julio con Carmen, donde personal policial fiscaliza a un vehículo tipo grúa el cual se encontraba estacionado en la segunda pista de la vía.

    En la ocasión, el sujeto al ser notificado de que le sería cursada una infracción por no tener licencia de conductor, es que ofrece $60 mil pesos a los funcionarios policiales con el fin de que no se cursara la infracción y no se le retirara el vehículo.

    De acuerdo a lo que detalló el mayor Erick Gallardo de la 4ª Comisaría Santiago, el individuo y su acompañante “se acercan al funcionario policial y le ofrecen la suma de 60.000 pesos para dejar el procedimiento sin efecto. Producto de esto, personal de Carabinero lo toma detenido por el delito de cohecho, quedando el sujeto a disposición de la justicia y cursada también la infracción al tránsito por no poseer la licencia correspondiente".

    Más sobre:PolicialCarabinerosDetenidoSantiago

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