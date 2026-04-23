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    A qué países podrá vender armas Japón, tras levantar la prohibición impuesta después de la Segunda Guerra Mundial

    Con la nueva medida, anunciada por la primera ministra Sanae Takaichi, las empresas niponas podrán vender armamento a 17 países con los que Tokio ha firmado acuerdos de transferencia de tecnología y equipos de defensa.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    A qué países podrá vender armas Japón, tras levantar la prohibición impuesta después de la Segunda Guerra Mundial. Foto: archivo.

    La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, anunció este martes 21 de abril que su país comenzará a vender armas letales al extranjero, un cambio significativo tras la normativa impuesta después de la Segunda Guerra Mundial.

    Con la nueva medida, las empresas niponas podrán vender armamento a 17 países con los que Tokio ha firmado acuerdos de transferencia de tecnología y equipos de defensa.

    A través de una publicación en X, declaró: “Hasta ahora, la transferencia al extranjero de productos terminados de fabricación nacional estaba limitada a los tipos de salvamento, transporte, vigilancia, monitoreo y desminado (los llamados ‘cinco tipos’), pero con esta enmienda, en principio, se permitirá la transferencia de todos los equipos de defensa”.

    “En un entorno de seguridad cada vez más severo, ningún país puede por sí solo proteger su paz y seguridad (...) En este contexto, los países socios han expresado expectativas hacia los equipos de defensa que Japón ha desarrollado bajo el principio de ‘defensa exclusivamente para la autodefensa’”.

    Takaichi enfatizó que “responder a estas necesidades y llevar a cabo transferencias de equipos de defensa contribuirá a mejorar las capacidades de defensa de estos países y, en última instancia, a prevenir la ocurrencia de conflictos, lo que contribuirá a garantizar la seguridad de Japón”.

    “Además, si los países socios poseen los mismos equipos que Japón, podrán intercambiarse mutuamente repuestos y otros componentes, fortaleciendo así la colaboración mutua”.

    A qué países podrá vender armas Japón, tras levantar la prohibición impuesta después de la Segunda Guerra Mundial. Foto: archivo.

    A qué países podrá vender armas Japón, tras el anuncio de su primera ministra

    El gobierno japonés no ha compartido una lista oficial completa de cuáles son los 17 países a los que las empresas niponas podrán empezar a vender armamento.

    Sin embargo, según informaciones rescatadas por el Washington Post, el listado de países que han firmado acuerdos de transferencia de tecnología y equipos de defensa con Tokio incluye a Estados Unidos, Reino Unido y Australia.

    Asimismo, según el Wall Street Journal, considera a otros miembros de la OTAN y a vecinos de Asia como Filipinas, Indonesia, Singapur y Malasia.

    En su publicación en X, Takaichi precisó que limitarán los países receptores a aquellos que se comprometan a un uso conforme a la Carta de las Naciones Unidas.

    De acuerdo al Ministerio de Defensa japonés, en general, no se permitirán las exportaciones a países en conflicto activo. Sin embargo, podría haber excepciones si el gobierno determina que existen razones de seguridad nacional para hacerlo.

    El Consejo de Seguridad Nacional deberá aprobar las transferencias de armas y el Parlamento japonés también será notificado, según la cartera.

    En palabras de la primera ministra: “No hay absolutamente ningún cambio en nuestro compromiso de mantener el camino recorrido y la ideología básica como nación pacífica durante más de 80 años desde la posguerra”.

    “Bajo el nuevo régimen, avanzaremos estratégicamente en las transferencias de equipos, juzgando la posibilidad de transferencia de manera aún más estricta y cautelosa”, sentenció Takaichi.

    Tras su anuncio, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, calificó la medida de contradictoria con la identidad pacífica de Japón y acusó a Tokio de acelerar su proceso de “remilitarización”.

    “La comunidad internacional, incluida China, se mantendrá muy vigilante y se opondrá firmemente a cualquier intento de Japón por impulsar un ‘nuevo militarismo’”.

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