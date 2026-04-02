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    Cómo China ha expandido su infraestructura de armas nucleares, según una investigación

    Una investigación realizada por CNN, para la cual se analizaron imágenes satelitales y decenas de documentos gubernamentales, asegura que el gigante asiático ha desarrollado planes encubiertos para ampliar las instalaciones de su programa nuclear.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Cómo China ha expandido su infraestructura de armas nucleares, según una investigación. Foto: archivo.

    La República Popular China (RPC) ha desarrollado planes encubiertos para expandir su infraestructura de armas nucleares, lo que ha considerado el desalojo de aldeanos en la provincia de Sichuan, ubicada en el suroeste del país.

    Así lo asegura una investigación realizada por CNN, en la cual se analizaron imágenes satelitales de la zona en cuestión y decenas de documentos del gobierno chino.

    De acuerdo a las informaciones reunidas por el citado medio, los desalojos comenzaron en 2022, mientras que la aldea ha sido arrasada y, actualmente, figura en su lugar una serie de nuevos edificios que albergan algunas de las instalaciones de producción de armas nucleares del gigante asiático.

    Tres aldeanos de la provincia declararon que, cuando se contactaron con las autoridades locales para preguntar por qué les confiscaban sus terrenos y los obligaban a retirarse de sus hogares, la respuesta que recibieron fue que se trataba de un “secreto de Estado”.

    Cabe recordar que China figura como uno de los tres países con mayor cantidad de armas nucleares, según las revisiones y análisis de instituciones como la Federation of American Scientists (FAS) y el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

    Según las estimaciones de los mencionados grupos de expertos, solo le superan Rusia, que figura en el primer lugar, y Estados Unidos, que destaca en el segundo.

    Ambos poseen al menos un arsenal al menos cuatro veces más grande que el de China, que figura con alrededor de 600. Sin embargo, según ha advertido el Pentágono, el gigante asiático se ha posicionado como el productor de armas nucleares más rápido del mundo.

    El presidente estadounidense, Donald Trump, tiene previsto visitar Pekín en mayo para reunirse con el mandatario chino Xi Jinping. Se espera que en dicha instancia busque iniciar conversaciones para llegar a un acuerdo que frene las ambiciones nucleares de China.

    A principios de febrero de 2026 expiró el último acuerdo de reducción de armas entre Estados Unidos y Rusia, conocido como Nuevo START. Se presume que el abanderado republicano buscará alcanzar un nuevo acuerdo con Moscú que también incluya a Pekín.

    Cómo China ha expandido su infraestructura de armas nucleares, según una investigación. Foto: archivo.

    Cómo China ha expandido su infraestructura de armas nucleares

    La investigación de CNN asegura que una de las zonas más importantes construidas por China para su infraestructura de armas nucleares es una cúpula que emerge de las orillas del río Tongjiang, la cual aparentemente aún no está en funcionamiento, ya que continúa siendo equipada.

    Los análisis afirman que tiene un tamaño similar aproximado al de 13 canchas de tenis y que está rodeada por una estructura de hormigón y acero con monitores de radiación y puertas blindadas.

    La cúpula cuenta con una red de tuberías que va desde las instalaciones hasta un edificio con una alta chimenea de ventilación, así como un amplio sistema de climatización.

    Según los especialistas consultados por el citado medio, estas y otras características sugieren que el diseño está centrado en mantener materiales altamente radiactivos, tales como uranio y plutonio, los cuales pueden utilizarse para fabricar armas nucleares.

    Estas instalaciones están construidas en un sitio conocido como 906 y están protegidas por tres capas de vallas de seguridad.

    El lugar está conectado, a través de carreteras renovadas, con al menos otras tres bases de armas nucleares ubicadas en el condado de Zitong, en la provincia de Sichuan, y sus alrededores.

    De acuerdo a la investigación, otra de las instalaciones de producción es un sitio conocido como 931, el cual se expandió hacia la aldea de Baitu, lo que derivó en que se realizara el desalojo de sus habitantes.

    El territorio de otra aldea cercana, Dashan, también fue utilizado para el desarrollo de la base, según los análisis de imágenes satelitales.

    Los planes de China para ampliar su infraestructura de armas nucleares han incluido la renovación de un conjunto de institutos de investigación ubicados a unos 65 kilómetros al suroeste de la red de Zitong.

    Dicha zona es conocida como Ciudad de la Ciencia y es considerada un punto clave para el desarrollo del programa nuclear de China.

    Las imágenes satelitales revisadas por CNN sostienen que se demolieron más de 600 edificios en 2022, para así dar paso a las nuevas instalaciones.

    Cuando el citado medio consultó al Ministerio de Asuntos Exteriores de China sobre estos hallazgos, la cartera declaró: “No tenemos conocimiento de la situación que mencionan”.

    Por su parte, el Ministerio de Defensa de China no respondió a sus solicitudes de comentarios.

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