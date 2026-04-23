A 10 años de ganar la Premier League: las razones que marcan la caída del Leicester a la tercera categoría del fútbol inglés

Leicester City cae en un pozo profundo. A solo días de cumplir la primera década tras levantar su único título en la Premier League de Inglaterra, el equipo de los Foxes sufrió la ignominiosa afrenta de descender a la League One, la tercera categoría del fútbol británico.

Estremecedor impacto que se concretó en la jornada del martes. Los azules necesitaban ganar en su visita a Hull City para seguir peleando por la permanencia. Sin embargo, el empate 2-2 sentenció al descenso para la escuadra de las Tierras Medias Orientales.

Situación que no es más que el corolario de una crisis que hace rato golpea al otrora animador del máximo campeonato isleño. Institución que solo en la última temporada arrastra deudas por un valor cercano a los 100 millones de dólares. Leicester City perdió más de 120 millones de la misma divisa hace dos años y medio, siempre bajo la premisa de que muchos clubes de fútbol dependen excesivamente de que sus propietarios cubran esos déficits.

Pero esta situación se arrastra hace varias temporadas, todo para desembocó en este contexto. Fracaso anunciado que tuvo un par de momentos en que los que pudo torcer su destino. En el curso 2023-‘24, las pérdidas del equipo se redujeron a 37 millones de la misma moneda después de que los ingresos aumentaron más que los costes al regresar a la Premier League para la temporada siguiente después de vender Kiernan Dewsbury-Hall al Chelsea, previo pago de 40 millones, en junio de 2024.

Insostenible

Un antecedente importante es que, para cuadrar las cuentas, el club depende de tres fuentes de ingresos más importantes: el financiamiento por parte de los propietarios, la empresa King Power y el millonario Khun Top; los préstamos bancarios y la venta de jugadores.

La precariedad de estos dos últimos antecedentes complica todavía más el momento de la institución. Si bien el club ingresó más de 65 millones de dólares en ventas de futbolistas, el ciento por ciento de ese dinero se comprometió en pagar deudas.

Más aún, en estos últimos dos mercados Leicester City no gastó un centavo en compra de pases o cesiones de atletas, decisión que redunda en la mala campaña de la escuadra en un torneo tan competitivo como la Championship de Inglaterra.

Además de su precaria situación deportiva, el Leicester fue sancionado con seis puntos de penalización por irregularidades financieras en la temporada 2023-24: superó las pérdidas permitidas, no cooperó con la investigación y presentó las cuentas con retraso.

Los dueños

Respecto de las acciones de los propietarios, el mayor temor de los hinchas es que los tailandeses pierdan el interés en el club, sobre todo, por la continua dependencia en la contabilidad de los Foxes.

Desde que el fallecido empresario asiático Vichai Srivaddhanaprabha tomara el control oficial del club, en agosto de 2011, invirtió alrededor de 960 millones de la divisa norteamericana, solo en el refuerzo de la plantilla del primer equipo.

Pese a ello, los últimos informes sobre los problemas financieros de King Power preocupan a sus seguidores. Es difícil saber cuán grave es la situación, pero se cree que el nuevo director ejecutivo del club habría rechazado el puesto si hubiera tenido preocupaciones serias.

Sin embargo, también tiene existen recursos judiciales a disposición de la sociedad que pueden apalancar su delicada situación económica. De acuerdo con la normativa británica, existe a una vía legal para obligar a King Power a inyectar más dinero al club si alguna vez surge esa imperiosa necesidad.

Lo cierto es que el club se metió en serios problemas por gastar más de lo ingresado y no planificar para los peores escenarios. Uno de esos argumentos es el pago de sueldos para el primer equipo, que superaba en casi un 20 por ciento los ingresos fijos. Lecciones que deberán ser aprendidas la próxima temporada en la League One.