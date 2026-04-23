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    Por qué la guerra en Irán podría subir el precio de los condones hasta un 30%, según el principal productor mundial

    El director ejecutivo de Karex Bhd, Goh Miah Kiat, se refirió a cómo el conflicto en Medio Oriente ha afectado la cadena de suministro. La compañía produce más de 5.000 millones de preservativos al año, mientras que es proveedora de marcas líderes como Durex y Trojan.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Por qué la guerra en Irán podría subir el precio de los condones hasta un 30%, según el principal productor mundial. Foto: referencial.

    El principal productor mundial de preservativos, Karex Bhd, con sede en Malasia, tiene previsto aumentar los precios de sus productos en entre un 20% y un 30%, e incluso más, si las interrupciones en la cadena de suministro se prolongan a raíz de la guerra en Irán.

    Así lo aseguró esta semana el director ejecutivo de la compañía, Goh Miah Kiat.

    Cabe recordar que el conflicto estalló a finales de febrero, luego de que Estados Unidos e Israel realizaran ataques aéreos conjuntos contra el territorio iraní.

    La ofensiva se dio después de meses en los que Washington instó a Teherán a frenar su programa nuclear, el cual según las autoridades estadounidenses, podría ser utilizado para construir armas nucleares.

    También ocurrió luego de que la administración del presidente Donald Trump criticara duramente a los líderes iraníes, por la represión que ejercieron sobre los manifestantes que realizaron protestas desde finales de 2025, para expresar su descontento por la agravada situación económica del país.

    En respuesta a la ofensiva, el régimen iraní ha ordenado ataques contra vecinos de la región y ha intensificado su campaña de control en el estrecho de Ormuz, punto de tránsito del 20% del suministro mundial del petróleo y vía clave para el comercio marítimo global.

    Esto último también ha sido un elemento sustancial en los incrementos de los precios del combustible que se han visto en todo el mundo durante las últimas semanas.

    Por qué la guerra en Irán podría subir el precio de los condones hasta un 30%, según el principal productor mundial. Foto: archivo.

    Por qué la guerra en Irán podría subir el precio de los condones hasta un 30%

    El director ejecutivo de Karex declaró que, además de las interrupciones en la cadena de suministro, la empresa está enfrentando un aumento en la demanda de preservativos, ya que el incremento de los costes de transporte y los retrasos en los envíos han dejado a muchos de sus clientes con existencias inferiores a las habituales.

    En una entrevista con la agencia de noticias Reuters, aseguró: “La situación es sin duda muy delicada, los precios son elevados... No nos queda más remedio que trasladar los costes a los clientes”.

    Según datos rescatados por The Guardian, Karex produce más de 5.000 millones de condones al año, mientras que es proveedora de marcas líderes como Durex y Trojan, así como de sistemas nacionales de salud como el NHS de Reino Unido y programas de ayuda internacional gestionados por Naciones Unidas.

    Goh Miah Kiat afirmó que, desde que estalló el conflicto a finales de febrero, la compañía ha visto aumentar los costos de prácticamente todo: desde el caucho sintético y el nitrilo utilizados en la fabricación de condones hasta los materiales de embalaje y lubricantes como el papel de aluminio y el aceite de silicona.

    Detalló que la demanda de preservativos ha aumentado alrededor de un 30% este año y que las interrupciones en el transporte marítimo agravan la escasez.

    Asimismo, dijo, los envíos de la empresa a destinos como Europa y Estados Unidos ahora tardan casi dos meses en llegar, mientras que antes demoraban uno.

    “Estamos viendo muchos más preservativos en los barcos que aún no han llegado a su destino, pero que son muy necesarios”, comentó el director ejecutivo de Karex, para luego decir que muchos países en desarrollo no tienen suficiente stock, ya que los productos se demoran en llegar.

    Sin embargo, precisó que la compañía aún cuenta con suficientes suministros para los próximos meses y está buscando maneras de aumentar su producción para satisfacer la demanda.

    Lee también:

    Más sobre:IránCondonesPreservativosComercioKarex BhdKarexDurexTrojanGoh Miah KianMedio OrienteGuerra Medio OrienteEstados UnidosIsraelEstrecho de OrmuzMundoInternacionalLa Tercera

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