Cómo ha cambiado el régimen de Irán desde que estalló la guerra con Estados Unidos e Israel. Foto: archivo.

Fue a finales de febrero cuando las fuerzas de Estados Unidos e Israel iniciaron una serie de ataques aéreos contra Irán, los cuales abatieron al entonces líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

La ofensiva se dio después de meses en los que Washington instó a Teherán a frenar su programa nuclear, el cual según las autoridades estadounidenses, podría ser utilizado para construir armas nucleares.

También ocurrió luego de que la administración del presidente Donald Trump criticara duramente a los líderes iraníes, por la represión que ejercieron sobre los manifestantes que realizaron protestas desde finales de 2025, para expresar su descontento por la agravada situación económica del país.

Tras el fallecimiento de Alí Jamenei el 28 de febrero de este año, su hijo, Mojtaba Jamenei , asumió como nuevo líder supremo de Irán .

De la misma manera, nombres de los sectores más radicales del régimen ascendieron a los puestos más altos del poder , luego de que otros altos cargos también fueran abatidos.

Entre los nuevos liderazgos se encuentran Mohammad Bagher Zolghadr, jefe de Seguridad Nacional, y Ahmad Vahidi, comandante de la Guardia Revolucionaria.

En una reciente entrevista con el Wall Street Journal, Danny Citrinowicz, quien en el pasado dirigió la sección de Irán de la inteligencia militar israelí, comentó: “La guerra cambió el régimen, y no para bien” .

“Hemos creado una realidad peor que la que los iraníes enfrentaban antes de la guerra”.

Cómo ha cambiado el régimen de Irán desde que estalló la guerra con Estados Unidos e Israel. Foto: archivo.

Cómo ha cambiado el régimen iraní desde que estalló la guerra con EEUU e Israel

Luego de que los ataques estadounidenses e israelíes generaran la muerte de Alí Jamenei y varios de los miembros de su familia, el clero eligió a Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo.

Tanto él como otros líderes políticos y militares iraníes que han ascendido en los últimos meses son ampliamente considerados de una línea aún más dura que la de sus predecesores .

Desde su nombramiento a principios de marzo, Mojtaba Jamenei no se ha mostrado en público, lo que ha alimentado la especulación sobre que sus heridas fueran tan graves que podrían no permitirle participar en las gestiones diarias del país de Medio Oriente.

Mientras los bombardeos enemigos han generado graves daños a las capacidades militares, instalaciones energéticas y la infraestructura civil de Irán, los líderes iraníes han intensificado la represión contra la oposición nacional .

Aquello se ha materializado mediante arrestos, ejecuciones y amenazas de uso de la fuerza letal contra posibles manifestantes, según han advertido distintas organizaciones que velan por los derechos humanos.

Al mismo tiempo, según informaciones rescatadas por el Journal, han desplegado a partidarios del régimen en las calles .

Cómo ha cambiado el régimen de Irán desde que estalló la guerra con Estados Unidos e Israel. Foto: archivo. Sha Dati

Los líderes iraníes también han ordenado ataques contra vecinos de la región y han intensificado su campaña de control en el estrecho de Ormuz , punto de tránsito del 20% del suministro mundial del petróleo.

Esto último ha sido un elemento sustancial en las subidas de precios que se han visto en todo el mundo durante las últimas semanas.

Desde antes de que Estados Unidos e Israel iniciaran sus ataques conjuntos el 28 de febrero, el régimen ya se había preparado para una potencial ofensiva que pudiera acabar con el ayatolá Alí Jamenei .

Pese a que Mojtaba Jamenei mantuvo un perfil más bien reticente mientras su padre ejercía como líder supremo, llevaba años posicionándose como una figura clave entre los funcionarios de la línea más dura de Teherán.

El historial del hombre de 56 años incluye desde un puesto informal en la Oficina del Líder Supremo durante su juventud hasta trabajos en colaboración estrecha con la Guardia Revolucionaria y la Basij, la fuerza de seguridad callejera.

De la misma manera, cuenta con una red de aliados de confianza que es conocida como Círculo Habib .

Cómo ha cambiado el régimen de Irán desde que estalló la guerra con Estados Unidos e Israel. Foto: archivo.

Según explicaron analistas al citado periódico, entre sus miembros se encuentran numerosos veteranos de la guerra de Irak que sirvieron en el Batallón Habib de la Guardia Revolucionaria.

Un proyecto de ley del Congreso estadounidense ha descrito al Círculo Habib como “una de las redes informales de inteligencia y seguridad de más alto nivel del régimen, responsable de violaciones de derechos humanos y de actividades terroristas” .

El nuevo jefe de Seguridad Nacional iraní, Mohammad Bagher Zolghadr, también es considerado una figura de la línea más dura .

Se trata de un ex comandante de la Guardia Revolucionaria que estuvo activo durante la guerra de Irak y que posteriormente ayudó a fundar la Fuerza Quds, que se especializa en el entrenamiento de milicias extranjeras para atacar a los enemigos de Irán.

Ha sido descrito como un nombre de gran influencia en las conversaciones con Estados Unidos, ya que recibe informes de los negociadores y contribuye a orientar sus decisiones.

Por su parte, el nuevo comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, Ahmad Vahidi, está acusado de participar en el atentado de 1994 contra un centro comunitario judío en Buenos Aires, Argentina , lo que generó la muerte de 85 personas y dejó cientos de heridos.

Se le atribuye la fundación de la Escuela de Gobernanza Shahid Beheshti de Teherán, un centro de formación para funcionarios públicos que busca crear a nuevos líderes políticos bajo la supervisión de la Guardia Revolucionaria.

También fue ministro del Interior entre 2021 y 2024, periodo en el que supervisó la represión de las manifestaciones por los derechos de las mujeres en 2022.

Al igual que Vahidi, el nuevo asesor militar del líder supremo, Mohsen Rezaie, está acusado de participar en el atentado de Buenos Aires .

Fue comandante de la Guardia Revolucionaria en la década de 1980 y lideró esfuerzos para derrocar al dictador iraquí Saddam Hussein.

Recientemente, manifestó en un discurso televisado: “La confrontación (el conflicto actual) continuará hasta que se cumplan varias condiciones” .

Entre estas últimas, mencionó el levantamiento de las sanciones internacionales contra Irán y la compensación al país por los daños generados durante la guerra.