La fuerte crítica de histórico de la selección de Uruguay al proceso de Marcelo Bielsa: “No me gustó el ambiente”

La selección de Uruguay no lo pasa bien. Tanto futbolísticamente como en la manera que se relacionan los jugadores con el cuerpo técnico. A pesar de la clasificación a la Copa del Mundo 2026, los roces entre el plantel y el DT Marcelo Bielsa están lejos de aplacarse.

Diferencias que se han hecho más que evidentes en los últimos meses. A finales del año pasado, en noviembre, cuando la Celeste cayó 5-1 ante Estados Unidos. Entonces, tarde estallaron los problemas de convivencia entre e rosarino y algunos futbolistas.

Días más tarde, el Loco sostuvo una extensa reunión con el Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Después de más de cuatro horas, en las que se evaluó la continuidad del argentino, el entrenador planteó la incorporación del exdefensa Diego Godín como interlocutor con el plantel para mejorar la comunicación con los jugadores. Situación que fue desestimado por el propio exjugador de Atlético de Madrid.

Sin embargo, las aguas están lejos de aquietarse. En los últimos días, el Loco volvió a referirse al tema. Tras hacer un repaso por su trayectoria con la escuadra oriental, el DT reconoció que todavía existen algunos problemas en la interna.

“El comienzo de mi trabajo fue positivo, al igual que la Copa América. En las Eliminatorias estuvimos a un punto de ser terceros, que lo podríamos haber conseguido contra el último de las posiciones en la fecha final (Chile). El juego fue perdiendo brillo. Al principio jugamos buenos partidos contra grandes rivales y luego mi gestión fue perdiendo valor”, explicó Bielsa.

Más críticas

Claro que esta relación está muy lejos de recomponerse. Lo peor, es que se nota en las relaciones del plantel y en la imagen que proyectan al exterior. Así quedó claro en las declaraciones del exjugador Rubén Olivera, exjugador de la Celeste, quien visitó a sus excompañeros en Inglaterra.

“Hablé mucho tiempo con Jorge (Giordano, director de selecciones nacionales) quien me explicó cómo se manejan ahora los tiempos de las selecciones con el contacto con los jugadores. Es un poco diferente a lo que estábamos acostumbrados; antes era más ameno”, afirmó el exjugador de Juventus radio El Espectador de su país.

En la misma conversación, Olivera hizo una velada crítica a los futbolistas actuales. De acuerdo con su opinión, en las nuevas concentraciones no existe la camaradería de antaño.

“Se ve que ahora es diferente, cambiaron las generaciones y el jugador está más encerrado. No sé si serán así las selecciones de ahora; no lo sé. No me gustó mucho el ambiente, me pareció raro. El contacto con los futbolistas fue más distante. Es una situación bastante fría”, afirmó el Pollo.

Asimismo, cuestionó algunas decisiones futbolísticas de Bielsa y concluyó que “el técnico se preocupa mucho más de tres o cuatro jugadores, a quienes los hace jugar siempre. Pero yo creo que podría tener un poco de recambio”.