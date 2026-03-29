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    “No le entiendo nada”: el cruce entre Marcelo Bielsa y un intérprete tras la igualdad de Uruguay con Inglaterra

    El técnico argentino tuvo dificultades para comprender las palabras del encargado de señalarle en español las consultas en inglés en la conferencia de prensa.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Marcelo Bielsa tuvo dificultades para comprender las palabras del intérprete en la conferencia de prensa posterior al empate entre Uruguay e Inglaterra. pc

    Marcelo Bielsa protagonizó un inesperado cruce con el traductor del inglés al español en la conferencia de prensa posterior al empate entre Inglaterra y Uruguay en el estadio Wembley.

    Tras las preguntas realizadas en español, llegó el momento de responder las dudas de los periodistas de habla inglesa, momento que le causó algunas dificultades.

    Al exentrenador de la Roja le consultaron sobre su reencuentro con Ben White, a quien dirigió en Leeds. Después de que el intérprete terminó de realizar la pregunta, Bielsa expresó: “Es que no le entiendo nada. La persona que traduce habla muy despacio y me cuesta entender; no oigo bien, me puede hablar más alto y más pausado”, solicitó el adiestrador.

    Luego, le intentaron preguntar sobre si enfocarse en el aspecto físico de los jugadores de Inglaterra no era peligroso, pero tras escuchar la traducción, el DT se mostró con cierta frustración.

    ¿Y cuál sería la pregunta? Mire, no le quiero faltar el respeto contestando una pregunta que no entendí”.

    El análisis de Bielsa

    Más allá de las dificultades, Marcelo Bielsa comentó que en la igualdad “la posesión fue de Inglaterra y eso nos obligó a defender y nos llevó a muchos momentos del primer tiempo lograr recuperar la pelota, sostenerla y llevarla al campo rival. No es lo que preferimos, pero nosotros creamos poco peligro. Sin embargo, Inglaterra no creó más peligro que nosotros. La diferencia es que ellos tuvieron más pelotas para acatar y nosotros menos”, planteó.

    “El equipo físicamente hizo un esfuerzo muy grande y que no se haya desnivelado el resultado tuvo que ver con un gran esfuerzo físico para recuperar la pelota. Es verdad que en el último tercio del partido lo fuimos igualando tras el gol de ellos, también obligados por la necesidad de empatar. Tuvimos un cierto predomino que se extendió en el 1-1, pero globalmente hubo dos tercios del partido donde la pelota no fue nuestra, aunque hubo momentos del primer tiempo y final del segundo que pudimos equiparar. En el último tercio del partido fuimos mejorando”, aseveró.

    También remarcó que la Celeste en Wembley fue un equipo más “justo, compacto y con cierta elaboración de juego por la derecha”.

    “En el sector medio donde conviven Valverde, De Arrascaeta y Aguirre no tuvimos profundidad. No nos alcanzó para manejar el trámite ni para ser superior al rival. No tuvimos la pelota y creamos pocas situaciones, Inglaterra tuvo la pelota y creó poco. La conclusión es la misma para los dos, el juego ofensivo es la materia más difícil de aprobar”, añadió.

    Ahora, la escuadra uruguaya deberá continuar con su preparación de cara al Mundial enfrentando a Argelia este martes 31 de marzo a partir de las 15.30 horas de Chile en Turín, Italia.

    Cabe señalar además que la Celeste es parte del Grupo H del Mundial de Norteamérica 2026, donde también están Cabo Verde, Arabia Saudita y España.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolMarcelo BielsaInglaterraUruguay

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