En medio de la lucha por el descenso: Tottenham anuncia el despido del entrenador Igor Tudor

La crisis está desatada en Tottenham Hotspurs. Tras la serie de malos resultados en una temporada para el olvido de la Premier League, el cuadro del norte de Londres decidió destituir al entrenador Igor Tudor. El croata no pudo emmendar el rumbo del equipo blanco, que está al borde del descenso en el fútbol inglés.

La decisión se informó a través de un comunicado que publicó el club en sus redes sociales. "Podemos confirmar que se ha acordado de mutuo acuerdo que el entrenador Igor Tudor abandone el club con efecto inmediato. Tomislav Rogic y Riccardo Ragnacci también han dejado sus respectivos puestos de entrenador de porteros y preparador físico. Agradecemos a Igor, Tomislav y Riccardo su dedicación durante las últimas seis semanas, en las que trabajaron incansablemente. Asimismo, lamentamos profundamente la pérdida que Igor ha sufrido recientemente y le enviamos nuestro apoyo a él y a su familia en estos momentos difíciles. En breve se informará sobre el nuevo entrenador principal“, dijeron.

We can confirm that it has been mutually agreed for Head Coach Igor Tudor to leave the Club with immediate effect.



Tomislav Rogic and Riccardo Ragnacci have also left their respective roles of Goalkeeping Coach and Physical Coach.



We thank Igor, Tomislav and Riccardo for their… pic.twitter.com/I6HUdLdewL — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 29, 2026

El estratega balcánico llegó al elenco de la capital inglesa con la misión de reemplazar al danés Thomas Frank. Sin embargo, no pudo enmendar el rumbo y apenas duró 44 días en el cargo: en los octavos de final de la Champions League quedó eliminado frente al Atlético de Madrid, mientras que en el ámbito local se extendió la agonía. La reciente goleada sufrida ante el Nottingham Forest (3-0), en condición de local, fue la gota que revalsó el vaso, pues los Spurs se hundieron hasta el puesto 17°, a solo un punto del West Ham, último elenco que está perdiendo la categoría en estos momentos.

Yendo hacia los números de rendimiento, el exentrenador de Alexis Sánchez en el Olympique de Marsella solo cosechó un punto de quince posibles en la Premier League, esto tras empatar con Liverpool, en Anfield Road. En el escenario continental, en tanto, dirigió los dos partidos contra los colchoneros, con una derrota en la ida (5-2) y un triunfo en la vuelta (3-2).

A la espera de la elección de un nuevo DT, el ayudante Bruno Saltor dirigirá los entrenamientos. Ya para el duelo por la fecha 32, ante Sunderland, debería aparecer un nuevo personero en el banquillo.