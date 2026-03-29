SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La Roja de los US$ 100 millones

    La tasación del equipo chileno que buscará llegar al Mundial 2030 está muy lejos de la mejor época. Felipe Loyola, el jugador más caro del proceso, concretó su arribo al Pisa en 14 millones de dólares. En 2016, tras conseguir la Copa América Centenario, entre Alexis Sánchez, Arturo Vidal y Claudio Bravo superaban el valor actual de la Selección.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    La Roja derrotó a Cabo Verde, en su primer amistoso en Nueva Zelanda. www.photosport.nz

    El último puesto en las Eliminatorias Sudamericanas fue un duro golpe para la selección chilena. Fiel reflejo de una transición que nunca se pudo fraguar, un equipo cansado con pocas ideas futbolística y con jugadores muy lejos de los clubes más linajudos, como era antaño.

    Sin embargo, se empiezan a ver brotes verdes para un nuevo proyecto. En enero pasado, Lucas Cepeda dio el gran salto en su carrera. El viñamarino, jugador más regular de un Colo Colo en crisis, fue transferido al Elche de España, previo pago de US$ 3 millones por el 70% del pase.

    No fue el único chileno traspasado a la elite del fútbol europeo. Felipe Loyola, exjugador de Huachipato fue transferido de Independiente de Argentina al Pisa de Italia. Cancelaron 1,55 millones de dólares por el préstamo de seis meses y, tras las promesas de compra en porcentajes, su valor de mercado se estiró sobre los 13 millones de la misma divisa.

    “Es muy bueno que Loyola se cotice a ese precio y es de esperar que siga creciendo en su trayectoria. Es importante que las opciones jóvenes que aparezcan consoliden fuera de Chile, sobre todo en Europa. Las competencias de mayor exigencia les hará bien. El tema es no ser pesimistas, hay chicos en diferentes clubes en el torneo local”, dice Patricio Mardones, exjugador de la U.

    Precisamente, Loyola asoma como uno de los grandes precios de este nuevo proceso. Sin embargo, el futbolista mejor tasado es el mediapunta Darío Osorio. El Midtjylland de Dinamarca puso un piso de al menos 15 millones de dólares por los derechos económicos de uno de sus principales futbolistas en vitrina, tras rechazar una oferta de 10 millones de parte de Liverpool.

    Más cerca en el tiempo, el puntero Maximiliano Gutiérrez acaba de ser transferido desde Huachipato a Independiente, en la huella de Loyola. De acuerdo con los medios transandinos, el Rojo se comprometió a pagar 2 millones de la moneda estadounidense por la mitad de la carta. El ariete anotó en la victoria por 4-2 frente a Cabo Verde, en la gira por Oceanía.

    La Tercera hizo el ejercicio de sumar las tasaciones de cada uno de los protagonistas de la última convocatoria de Nicolás Córdova. Un equipo que llega alrededor de los 100 millones de dólares. Al margen de los ya mencionados asoman otros igual de valiosos como Ben Brereton de Derby County (7), Guillermo Maripán de Torino (5) o Rodrigo Echeverría del León de México (4). Las cifras, sin embargo, están muy lejos de la mejor época de Chile. En 2016, en pleno apogeo tras la obtención de la Copa América Centenario, el equipo que comandaba Juan Antonio Pizzi llegó a costar US$ 248 millones de la época. Entre las tasaciones más altas figuraban Alexis Sánchez (US$ 55 millones), Arturo Vidal (US$ 45 millones) y Claudio Bravo (US$ 20 millones).

    Una nueva Roja

    Potente base para encender el optimismo en las clasificatorias que comienzan el próximo año, con miras a la Copa del Mundo de 2030 que coorganizarán España Portugal y Marruecos.

    La nueva versión de la selección chilena tiene varios jugadores en ascenso. FOTO: Photosport. SIPA/PHOTOSPORT

    “Debemos olvidarnos de esos jugadores de la Generación Dorada que nos dieron tanto éxito, apostar por los que tenemos ahora, hay algunos que han mostrado cierta personalidad. Hay al menos unos diez buenos futbolistas en el extranjero que son elegibles”, advierte César Vaccia, extécnico del equipo nacional.

    Sin embargo, el entrenador que llevó dos veces al triunfo a la U en el Monumental aterriza esta nueva camada de figuras, todavía lejana a las escuadras más poderosas de Sudamérica.

    “Se hace esa comparación, cuando fuimos tan exitosos y la gran mayoría de esos futbolistas que dieron tanto éxito estaban en grandes equipos extranjeros, siendo titulares. Pero tenemos que ser conscientes de que tampoco tenemos jugadores de un nivel superlativo como Argentina, por ejemplo. Un equipo campeón del mundo que tiene a Julián Álvarez en Atlético de Madrid, Cristian Romero en el Tottenham o Alexis Mac Allister en Liverpool, por nombrar algunos. Transandinos, brasileños y uruguayos conviven con esos valores en el primer mundo del fútbol. Todavía estamos muy lejos de eso”, dice el sanantonino.

    Más optimista es el discurso de Mardones, quien agrega que “es muy auspicioso el hecho de que haya jugadores teniendo posibilidades de jugar fuera de Chile. Algunos, como Felipe Loyola, dieron el salto desde Argentina y eso ayuda mucho en sus carreras, porque les permite desarrollarse. Es otro elemento más para que arme un grupo relativamente bueno, que se proyecte para las próximas Eliminatorias Sudamericanas”.

    Lee también:

    Más sobre:LT DomingoChileTasaciónLa RojaGeneración DoradaSelección chilenaNicolás CórdovaMundial 2030

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Guardia fue atacado a disparos por delincuente en acceso al Mall Plaza Oeste de Cerrillos

    Bayly’s en las rocas: un relato de Jaime Bayly

    Daredevil según su dupla central: “Nos hemos convertido en un gran equipo para darles a los fans lo que quieren”

    Isabel Allende: “Los del Boom eran un club cerrado, todos hombres y las mujeres no participábamos para nada”

    Guardia Revolucionaria de Irán amenaza con atacar universidades de EE.UU. e Israel en Medio Oriente

    La vida adolescente de Roberto Bolaño en Los Ángeles y la exposición que lo recuerda

    Lo más leído

    1.
    “Murió solo, como un perro”: el profundo dolor de Gabriel Batistuta por el final de Diego Maradona

    “Murió solo, como un perro”: el profundo dolor de Gabriel Batistuta por el final de Diego Maradona

    2.
    Pablo Milad, por la Ley SADP: “Guardiola o Pellegrini no vendrían a Chile si una comisión técnica les elige los jugadores”

    Pablo Milad, por la Ley SADP: “Guardiola o Pellegrini no vendrían a Chile si una comisión técnica les elige los jugadores”

    3.
    La reacción de la UC tras la denuncia de Everton por no vender entradas al público visitante en el Claro Arena

    La reacción de la UC tras la denuncia de Everton por no vender entradas al público visitante en el Claro Arena

    4.
    Thomas Tuchel revela desconocida conversación con Marcelo Bielsa previo a su cruce: “Él me llamó hace unos meses”

    Thomas Tuchel revela desconocida conversación con Marcelo Bielsa previo a su cruce: “Él me llamó hace unos meses”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Senegal vs. Perú por el amistoso internacional

    Dónde y a qué hora ver a Senegal vs. Perú por el amistoso internacional

    Temblor hoy, sábado 28 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 28 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Inglaterra vs. Uruguay por el amistoso en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Inglaterra vs. Uruguay por el amistoso en TV y streaming

    Guardia fue atacado a disparos por delincuente en acceso al Mall Plaza Oeste de Cerrillos
    Chile

    Guardia fue atacado a disparos por delincuente en acceso al Mall Plaza Oeste de Cerrillos

    Hombre muere luego de ser atacado por su tío tras riña familiar ocurrida en Macul

    “Trascienden gobiernos y deben continuar”: Exministro Muñoz critica anuncio de paralización de obras de ciclovía en la Alameda

    Por un clavo
    Negocios

    Por un clavo

    Muere José Rosenberg, fundador de Rosen, a los 92 años

    Presidente de Comisión de Energía de la Cámara, Cristian Tapia, valora aplazamiento del alza de cuentas de la luz

    ¿Te cuesta hacer amigos? Estos son los consejos de especialistas para hacer y mantener amistades
    Tendencias

    ¿Te cuesta hacer amigos? Estos son los consejos de especialistas para hacer y mantener amistades

    ¿Por qué los gatos caen de pie? Esta es una explicación científica de un misterio sin resolver

    La mentalidad que deben tener los adultos mayores para potenciar su longevidad, según la ciencia

    Mario Rebollo, exayudante de Tabárez en la Celeste: “Viendo algunas cosas de Bielsa, creo que los años pasan para todos”
    El Deportivo

    Mario Rebollo, exayudante de Tabárez en la Celeste: “Viendo algunas cosas de Bielsa, creo que los años pasan para todos”

    La Roja de los US$ 100 millones

    Los detalles del exigente método Gago que busca resucitar a la U

    Cómo activar Starlink Direct to Cell de Entel en el celular
    Tecnología

    Cómo activar Starlink Direct to Cell de Entel en el celular

    Tech World 2026 presenta la inteligencia artificial híbrida de Lenovo en Chile

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”

    Bayly’s en las rocas: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Bayly’s en las rocas: un relato de Jaime Bayly

    Daredevil según su dupla central: “Nos hemos convertido en un gran equipo para darles a los fans lo que quieren”

    Isabel Allende: “Los del Boom eran un club cerrado, todos hombres y las mujeres no participábamos para nada”

    Guardia Revolucionaria de Irán amenaza con atacar universidades de EE.UU. e Israel en Medio Oriente
    Mundo

    Guardia Revolucionaria de Irán amenaza con atacar universidades de EE.UU. e Israel en Medio Oriente

    EE.UU. despliega al buque USS Tripoli con 3.500 marinos en medio de guerra contra Irán

    Irán llega a un acuerdo con Pakistán y Tailandia para permitir el paso de buques con petróleo por el estrecho de Ormuz

    Dentro de una consulta de sexo tántrico
    Paula

    Dentro de una consulta de sexo tántrico

    Carolina Galvani, fundadora de Sinergia Animal: “Es inaceptable que las empresas ignoren el bienestar de los animales”

    Reporte de Inclusividad de Tallas de Vogue Business: el retorno de la talla 0