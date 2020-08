Arturo Vidal desafía al Bayern: “Mañana no es Bundesliga; es contra el mejor del mundo”

El duelo entre el Barcelona y el Bayern Múnich, por los cuartos de final de la Champions League, comenzó a jugarse mucho antes. Apenas se conoció el emparejamiento, y casi como si fuera una estrategia, los alemanes se lanzaron a poner en duda el poderío del equipo español. Así, por ejemplo, Lothar Matthäus antepuso a Robert Lewandowski por sobre Lionel Messi en la elección del mejor futbolista del momento en el mundo. “El Barça de hoy ya no es el de antes. Tienen a Messi, claro. Un jugador como él siempre es capaz de hacer una genialidad. Pero él solo no bastará contra este Bayern”, amplió la leyenda germana.

Arturo Vidal estuvo en el Bayern y fue figura en ese club. Hoy, en el otro lado de la trinchera, responde los ataques. Y lanza una advertencia. “No he tomado mucha atención, porque conozco a la gente del Bayern, a los jugadores y creo que lo que se habla afuera no es lo que piensan los jugadores. Claramente, se tienen mucha confianza, pero mañana no juegan contra los equipos de la Bundesliga, sino que juegan contra el Barcelona, el mejor equipo del mundo”, lanzó el Rey.

En la misma línea, contestó la comparación que Matthäus realizó entre Messi y el delantero polaco. “Lewandowski es extraordinario, pero Messi es de otro planeta”, sentenció.

De cualquier forma, valoró el poderío del conjunto germano. “Sabemos que el Bayern está haciendo una gran temporada, será un gran partido y nos lo dejaremos todo en el campo”, afirmó.