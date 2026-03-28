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    Obligación para la U: Unión La Calera remonta en el epílogo y derrota a La Serena en la Copa de la Liga

    En el arranque de la tercera jornada, los cementeros lo dieron vuelta sobre el final, para imponerse 2-1 sobre los papayeros. En el grupo D, Audax y los caleranos tienen seis puntos, mientras que la U solo tiene uno. Los azules quedan con la urgencia de ganar el martes, en La Florida.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Unión La Calera remonta en el epílogo y derrota a La Serena en la Copa de la Liga. MANUEL LEMA/PHOTOSPORT

    Este sábado, comenzó la tercera fecha de la Copa de la Liga. El único partido del día sucedió en la cancha sintética del estadio Nicolás Chahuán, donde Unión La Calera logró un agónico triunfo 2-1 sobre Deportes La Serena.

    Los cementeros llegaron con el ánimo a tope, luego de vencer a Universidad de Chile en el Estadio Nacional, arruinando el estreno de Fernando Gago en el elenco azul. Esa fue la primera victoria del club en el nuevo torneo, considerando que en la fecha 1 cayeron de local con Audax Italiano.

    En el caso de los papayeros, Felipe Gutiérrez hizo siete modificaciones en el equipo titular, buscando un triunfo que lo reacomode en el grupo, tras igualar 2-2 con la U y perder 3-2 con los itálicos, en La Florida.

    Si no hubiese sido por la apertura del marcador, el primer tiempo terminaba en el tedio más absoluto. En los 45′ iniciales sucedieron muy pocas acciones en las áreas. La diferencia estuvo en que La Serena aprovechó la que tuvo. Fue pobre la faceta ofensiva calerana. De hecho, lo más peligroso fue en una acción anulada por fuera de juego: un tapadón de Eryin Sanhueza con un pie, a un cabezazo de ‘Sacha’ Sáez (10′).

    En los 33′, Jeisson Vargas convirtió el 1-0 para los granates, que jugaron con su vestuario alternativo. El formado en Universidad Católica empalmó de primera tras asistencia del interesante Gonzalo Escalante. El propio exmediocampista de la Lazio recuperó un balón en campo rival y generó la oportunidad que derivó en el remate.

    El complemento contó con más actividad en las áreas, levantando el partido. La presión estaba del lado cementero, por la desventaja y por la localía. Si en los 63′ lo tuvo la visita, a través de un disparo del juvenil Cristóbal Sepúlveda al travesaño, en los 74′ respondió el elenco de Martín Cicotello con un remate del ingresado Martín Hiriart, contenido por el meta Sanhueza.

    Hacia la recta final, el duelo se puso más abierto. A Unión La Calera le faltaba precisión en ataque. Pero finalmente dio con la igualdad. En los 85′, Matías Campos López convirtió el 1-1, conectando un centro de Díaz, anticipando a la mala salida de Sanhueza, que estaba haciendo un buen encuentro. El cotejo se convirtió en una moneda al aire.

    Tal cual. En el cuarto minuto de adición, al borde del pitazo final, llegó la remontada del local. Sebastián Sáez hizo el gol de la victoria cementera, con un tiro ajustado, que dejó sin reacción a Eryin Sanhueza.

    Con esto, el grupo D de la Copa de la Liga tiene a dos elencos con seis puntos: Audax y La Calera. El líder es el cuadro audino, que tiene dos partidos jugados. Con solo una unidad están la U y Deportes La Serena. Al cuadro del chuncho no le queda más remedio que ganar en La Florida este martes, para mantener opciones. Solo uno por grupo pasa a semifinales.

    Copa de la Liga / Fecha 3

    Hoy

    U. La Calera 2-1 La Serena

    Domingo

    12.00 Coquimbo Unido - D. Concepción

    Lunes

    18.00 Cobresal - U. Católica

    20.30 U. de Concepción - Ñublense

    20.30 Palestino - O’Higgins

    Martes

    18.00 Audax Italiano - U. de Chile

    20.30 Everton - Limache

    Miércoles 1 de abril

    18.00 Colo Colo - Huachipato

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