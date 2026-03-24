La era de Fernando Gago en la U comienza con una amarga derrota ante Unión La Calera en el Nacional

Intenso. Así fue el debut de Fernando Gago en la banca de Universidad de Chile. Los azules recibieron a Unión La Calera en el Estadio Nacional, por la segunda fecha de la Copa de la Liga. Apenas 11 mil espectadores fueron testigos del estreno del transandino: una derrota por 1-0, en un partido donde hubo algunas luces, pero también varias sombras.

El DT argentino movió la pizarra para instaurar un 4-3-3 en una formación bastante remendada por las bajas, con mucha movilidad por las bandas, especialmente la izquierda, y dinámica frente al elenco cementero que arrastraba racha negativa. También tomó algunas decisiones técnicas, como mandar a la banca a Franco Calderón.

Los primeros minutos invitaban a la ilusión de los hinchas estudiantiles, con bastante presión en la salida, se generaban ocasiones interesantes. Sin embargo, a los 8′, sufrió un duro golpe con la salida de Juan Martín Lucero, quien abandonó la cancha por un problema muscular en el muslo izquierdo. El argentino rompió en llanto por su nueva lesión. Hasta acá, el gran precio azul solo suma una asistencia y varios problemas físicos.

A los 12′, el juvenil Elías Rojas, que reemplazó a Lucero, generó una interesante combinación con Marcelo Morales, cuyo remate se estrelló en el palo izquierdo de la portería de Nicolás Avellaneda.

La continuó presionando, pero en los riesgos que tomó también dejó espacios. En eso estaba, cuando tras un lateral llegó la apertura de la cuenta por parte del visitante. Todo comenzó con un lateral y una habilitación de taco de Sebastián Sáez a Kevin Méndez, quien avanzó tras la floja marca de Morales y sacó un centro rasante para que Bayron Oyarzo empujara la pelota sin marca.

El tanto no cambió el trámite del encuentro, pues la U siguió visitando con frecuencia el arco calerano, pero careciendo de efectividad para conseguir el empate. Así se fueron al descanso.

Más de lo mismo

Como era de esperarse, los de Pintita salieron con todo en el comienzo del segundo tiempo. El juvenil colombiano nacionalizado chileno Jhon Cortés saltó a la cancha por Agustín Arce, de opaco partido, para buscar más profundidad.

Los minutos avanzaban y el cuadro laico no encontraba la fórmula para penetrar la ordenada defensa visitante. A los 65′, casi lo logra, pero Avellaneda estuvo brillante sacando un cabezazo de Ignacio Vásquez.

Por su parte, a los pupilos de Martín Cicotello les quedaron algunas opciones que obligaron al lucimiento de Gabriel Castellón.

En el tramo final del encuentro, la escena no fue muy distinta a lo visto en la era de Paqui Meneghini, con la U tratando de ir a buscar un resultado. Y si bien pudo tener méritos para conseguir el empate, volvió a sufrir por su falta de efectividad en el área rival.

Con solo un punto, la U queda muy complicada en la Copa de Liga, donde en sus dos presentaciones de local solo rescató un punto. La era Gago comienza con un paso en falso.