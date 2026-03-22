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    Fernando Gago dibuja sus objetivos en la U: “Quiero un equipo que domine y que dé placer verlo”

    El entrenador argentino fue entrevistado por el canal oficial de Universidad de Chile y tiró sus primeras líneas como el flamante nuevo inquilino de la banda azul. Debuta este martes, ante Unión La Calera, por la Copa de la Liga.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Fernando Gago, el nuevo DT de la U. Foto: Universidad de Chile

    Fernando Gago ya asumió como el nuevo inquilino de la banca de Universidad de Chile. El sábado fue su primera práctica y tiene agendado su estreno oficial para este martes, ante Unión La Calera, por la Copa de la Liga. El DT argentino emitió sus primeras palabras con el buzo azul. Lo hizo en una entrevista con el canal oficial del club. En la instancia, habló sobre su estilo y trazó los objetivos que busca.

    “Para mí, significa mucho el desafío de otra vez viajar a un país, a una cultura totalmente distinta, a un fútbol totalmente distinto, a donde se vive el fútbol con mucha pasión y con un club tan grande. Entonces, el desafío es muy importante. Tengo muchas esperanzas y mucho compromiso de tratar de que las cosas salgan bien”, comenzó diciendo ‘Pintita’.

    “El proceso de la negociación fue rápido y claro. La primera vez que se comunicaron conmigo, traté de hacer un análisis de lo que veía del plantel, de las cosas que se podían mejorar y, a partir de eso, tratar de llevar a cabo lo que quiero hacer con mis equipos. Creo que fue un conjunto de las dos partes. Tanto el club y tanto de mi parte se alineó todo muy rápido y fue muy fácil la negociación”, añadió.

    Gago no esquivó el hecho de que el afán de la U es pelear por campeonatos, pero plantea que las formas de llegar al resultado son importantes. “Obviamente que siempre una institución grande necesita y debe pelear por los títulos. Es una cuestión lógica, de historia, pero también creo que también hay que buscar la forma, el proceso para llevarlo a cabo. Creo que desde el lado de construir algo para poder competir y para poder llegar a pelear los títulos, los campeonatos, eso es lo más importante que tenemos que lograr para que luego se consiga”, manifestó.

    “Todos los clubes en que estuve tienen esa competencia y esa necesidad de siempre demostrar para ganar. Todos queremos ganar y todos trabajamos para eso. Obviamente que hay una forma, hay una idea, y a partir de eso es construir para lograr el objetivo”, amplió en su visión.

    Consultado sobre cómo ve el equipo y la idea de fútbol que pregona, el exmediocampista de Boca Juniors contestó que “la forma de ver el equipo en una palabra, me es difícil describirla. Sí, lo que quiero es que mis equipos sean protagonistas del partido, de intentar que siempre llevemos a cabo lo que se quiera hacer, ser un equipo que tenga situaciones de gol, que gane los partidos y también tenga una idea clara de lo que quiere hacer, independientemente que algunos días se pueda jugar mejor o peor, pero siempre teniendo claro a dónde es el rumbo, cómo lo queremos hacer y a partir de eso, generar una identidad que contagie muchísimo todo lo que es dentro del futbolista, que también contagie desde dentro hacia afuera con la gente".

    “Lo que voy a intentar obviamente es también entender la situación de cada futbolista, de cómo están, hasta dónde podemos exigir en estos días, porque son muy pocos los días de trabajo previo a un partido. Entonces, a poquito de ir conociéndonos y de tratar de llevar también a la forma de entrenamiento que tenemos, que creo que es muy buena. No quiere decir que es la mejor o la peor. Es mí forma y con esa forma trabajaremos durante todo el campeonato”, añadió.

    En esta instancia, Fernando Gago tiró líneas sobre lo que busca en la cancha: “Quiero un equipo que domine y que dé placer verlo, que el hincha también se sienta identificado de los jugadores, de la forma que juegan y eso es lo más importante de todo, porque al fin y al cabo lo más importante de todo es el hincha y el jugador".

    También reconoció ser “bastante exigente”. “Con todos los que están a mi alrededor, conmigo mismo, con el club, con el futbolista, pero por una sola cuestión. Acá hay algo que es lo más importante de todo, que es el club, que es el sentido de pertenencia de estar en un equipo de fútbol. Y creo que los jugadores necesitan y quieren llegar a la excelencia... Tener la posibilidad de explicarles, de que entiendan, que este momento no se va a repetir nunca más. Hay que aprovecharlo al máximo y tratar de conseguir la gloria”.

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