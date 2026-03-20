“Jerarquía internacional”: la U oficializa el arribo de Fernando Gago

La U tiene nuevo entrenador. Tal como adelantó El Deportivo, este viernes Fernando Gago firmó su contrato con Universidad de Chile. Estará presente en el Estadio Nacional en el duelo ante Deportes La Serena y luego debutará ante Unión La Calera.

“El DT argentino arribó a Chile durante este viernes y ya selló su vínculo con el Club para aportar toda su experiencia y jerarquía al plantel del Romántico Viajero. Tras un exhaustivo análisis, nuestro directorio aprobó de manera unánime su contratación como nuevo director técnico de la U, confiando en sus capacidades y liderazgo para comandar el proyecto deportivo y alcanzar los objetivos de la temporada, luchando por el campeonato nacional, la Copa Chile y la Copa de La Liga”, destaca el comunicado en el sitio oficial del club estudiantil.

El primer día de Fernando Gago recorriendo el Centro Deportivo Azul 🦉 pic.twitter.com/ZGeallhB7f — Universidad de Chile (@udechile) March 20, 2026

Luego destacan su trayectoria. “Oriundo de Buenos Aires, Fernando Gago dejó una marca en el fútbol sudamericano y mundial. Con una impecable trayectoria como jugador profesional, se caracterizó como un volante que destacaba por el control de los tiempos, la visión de juego y por ser ‘un entrenador dentro del campo’. Formado en Boca Juniors, se desarrolló para brillar en los escenarios más importantes y su lista de clubes así lo demuestra: Real Madrid, A. S. Roma, Valencia CF, Vélez Sarsfield y Boca Juniors. Además, defendió a la Selección Argentina en los Juegos Olímpicos 2008, las Copas América 2007, 2011 y 2015, y la Copa del Mundo 2014″, apunta el texto.

En los párrafos siguientes hablan de sus inicios como técnico y finalmente abordan los desafíos que tendrá el transandino. “Ya con el acuerdo totalmente sellado, Fernando Gago comandará los entrenamientos de nuestro plantel a partir de este sábado, preparando desde ya los próximos desafíos en la Copa de la Liga y la Liga de Primera 2026. Cabe destacar que su cuerpo técnico estará conformado por Fabricio Coloccini y Diego Navone como ayudantes técnicos, mientras que Roberto Luzzi ejercerá como preparador físico. Como Club, estamos muy confiados en el liderazgo y jerarquía de Fernando Gago, quien dada su trayectoria, como jugador y entrenador, tiene total conocimiento de las exigencias y responsabilidad que implica ser parte de un club de primer nivel. Bienvenido y mucho éxito, Fernando Gago”, cierra el escrito de la U.