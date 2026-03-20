Fernando Gago ya tiene fecha definida para su debut en la U

Fernando Gago ya sabe cuando será su primer partido al mando de Universidad de Chile. El técnico argentino debutará el martes a las 18 horas en el Estadio Nacional, cuando los azules enfrenten a Unión La Calera por la segunda fecha de la Copa de la Liga.

El transandino fue la principal carta de la concesionaria por sobre otras opciones como Eduardo Berizzo y Martín Lasarte. La propuesta contempla un vínculo hasta diciembre de 2027, con una remuneración cercana a los US$ 1,5 millones. Una cifra muy por encima de los 640 mil dólares que recibía Paqui Meneghini al mando de los azules.

El argentino llegará junto a su cuerpo técnico, donde destacan Fabricio Coloccini como ayudante de campo y Roberto Luzzi en la preparación física. Este último fue uno de los puntos considerados en la búsqueda, en un plantel que arrastra varias lesiones.

Entre los jugadores con problemas físicos aparecen Charles Aránguiz, Matías Zaldivia y Octavio Rivero, además de Lucas Assadi y Bianneider Tamayo, quienes arrestraban complicaciones desde los recientes.

Mientras se afinaban los últimos detalles contractuales, en el plantel se refirieron a su nuevo DT. “Fue un gran jugador, todos lo conocemos como fue como jugador. Como entrenador, no sé mucho. Prefiero no referirme tanto al tema como entrenador,pero fue un jugador que tuvo mucha experiencia, compitió a gran nivel muchos años. Me parece muy bien”, dijo Maximiliano Guerrero.

Tras firmar, Gago asumirá de inmediato y tendrá su estreno ante Unión La Calera como primer desafío en la banca azul. Es su sexta experiencia como entrenador tras los pasos por Aldosivi, Racing, Guadalajara, Boca Juniors y Necaxa.