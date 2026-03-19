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    Se acaba el sueño de la Europa League para Darío Osorio: Nottingham inglés elimina al Midtjylland en los penales

    El equipo danés cayó 2-1 en los 90 minutos, resultad que se mantuvo en el tiempo agregado. En la definición, ya con el chileno afuera, los británicos se impusieron 3-0 con tres tiros desviados de los locales.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Darío Osorio fue titular en la eliminación de Midtjylland en la Europa League. FOTO: UEFA.

    Midtjylland sufrió un duro traspié en su ascenso internacional. El equipo del titular Darío Osorio cayó en su casa por 2-1 ante Nottingham Forest de Inglaterra, resultado que mantuvo el global de 2-2 en la ronda de octavos de final. En los penales, la visita se impuso 3-0.

    Un partido de ida que fue traumático para los británicos. La derrota por la mínima agregaba más sal a la pésima temporada que los tiene al borde del descenso en la Premier League.

    Por el lado del equipo escandinavo la titularidad del exjugador de la U pretendía dar más volumen ofensivo al técnico Mike Tullberg. El chileno asomó en un puesto diferente al habitual, como segunda punta al lado del brasileño Júnior Brumado.

    Sin embargo, no se le vio cómodo al de Hijuelas, quien debió batallar constantemente entre los centrales del Forest, cuando su equipo jugaba largo, en busca de ese error que genera una segunda pelota para hacer daño.

    Estrategia que mantuvo en equilibrio solo el primer cuarto de hora a los de Jutlandia Central. Tras ese lapso, fueron los Tricky Trees los que tomaron el control del encuentro.

    Un cabezazo de Nikola Milenkovic fue el primer aviso de los visitantes. Las aproximaciones se hacían más frecuentes, mientras los daneses no encontraban forma de repeler la osadía de los isleños.

    A los 23’, el argentino Nicolás Domínguez puso a prueba al golero Elías Olafsson. Momentos más tarde, la habilitación precisa de James McAtee dejó la pelota en los pies de Ryan Yates, pero su potente disparo dio de lleno en el horizontal.

    En el otro costado, Osorio no dejaba de batallar ante la zaga de los británicos. Incluso, en una de esas escaramuzas estuvo muy cerca de arrebatar el balón de los pies del portero Stefan Ortega para abrir la cuenta.

    Cuando restaban 4 minutos para el descanso, el Forest encontró justicia en el marcador. Dilane Bakwa centró desde la derecha al segundo palo, Nikola Milenkovic logró cabecear en el área y Domínguez aprovechó el mismo recurso para derrotar a Olafsson.

    Dice adiós

    En la segunda parte, la escuadra británica busco asegurar la clasificación directa, incluso, con mayor agresividad. Al otro lado, los escandinavos intentaban detener el avance de un adversario que se sentía más cómodo en la cancha.

    Los visitantes encontraron premio a su insistencia a los 52 minutos. McAtee alargó la pelota para Yates, quien esta vez no erró y anotó el 2-0 con un potente tiro desde el borde del área.

    Sin embargo, Midjtylland reaccionó tras la desventaja. A los 69’, la zaga del Forest no logó despejar el cabezazo de Guesung Cho y el balón quedó en los pies del central Martin Erlic, quien definió de izquierda para el 2-1.

    Los minutos finales hicieron ganar el duelo en vértigo, con al menos una ocasión clara en cada portería. Sin embargo, el marcador no se movió más y el 2-2 en el global obligó a disputar la clasificación en tiempo agregado.

    Pero ambos equipos no encontraban la forma de vulnerarse. A los 104 minutos, el DT dinamarqués decidió sustituir al cansado jugador chileno, justo antes de que el remate de Cho pusiera a prueba al arquero Ortega del elenco inglés. Tras 30 minutos, la serie se definió en los penales.

    En la serie, los escandinavos fallaron sus tres disparos en los pies de Cho, Aral Simsir y Edward Chilufya (reemplazante del chileno. En la visita marcaron Morgan Gibbs-White, Ibrahim Sangaré y Neco Williams para el 3-0. En cuartos, el Forest se medirá al ganador de Stuttgart contra Porto.

    Más sobre:FútbolEuropa LeagueMidtjyllandDarío OsorioNottingham Forest

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