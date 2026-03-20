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    Coquimbo Unido y la UC sacan la libreta de apuntes: zoom a los rivales de los equipos chilenos en la Copa Libertadores

    El campeón se enfrentará a un histórico como Nacional de Montevideo, al más fuerte de Perú (Universitario) y a Tolima que dejó fuera a O'Higgins. Los cruzados tienen el grupo más difícil, contra Boca, Cruzeiro (el tercer equipo más valioso de Brasil) y Barcelona de Guayaquil.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Zoom a los rivales de Coquimbo y la UC en la Copa Libertadores. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Este jueves se realizó en Luque el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Mientras Coquimbo Unido salió airoso de la distribución (Nacional de Montevideo, Universitario y Tolima), Universidad Católica cayó de lleno en el de “la muerte” (Boca, Cruzeiro y Barcelona de Guayaquil).

    “Es un grupo aceptable y no accesible... Ya podemos pensar en algo tangible”, dijo el técnico Hernán Caputto, tras conocer a sus rivales. Mientras tanto, Juan Tagle, presidente de Cruzados, vio el vaso medio lleno: “Es un grupo muy atractivo, que desafía, que dan ganas de jugarlo”.

    Los rivales de Coquimbo

    Nacional de Montevideo es el cuadro más valioso en el grupo B, con un plantel en el orden de los 21 millones de dólares (según Transfermarkt). El Bolso es uno de los dos colosos del fútbol uruguayo. Tiene tres Libertadores en las vitrinas, pero la última la ganó en 1988. Su entrenador es Jadson Viera, exdefensa que dirigió a Boston River y chocó ante Ñublense en la fase 2 de la edición 2025.

    Tiene nombres conocidos, como el golero panameño Luis Mejía (ex Unión Española) y el zaguero Sebastián Coates. Una de las fortalezas es la nutrida variedad de atacantes: Maxi Gómez, Nicolás ‘Diente’ López, Maximiliano Silvera y Gonzalo Carneiro. Nacional va 8º en la liga charrúa con 10 puntos en seis juegos.

    Universitario de Deportes es el tricampeón de Perú. Con una base que construyó Jorge Fossati (quien fue alternativa para dirigir la U) y que ahora continúa con el español Javier Rabanal, es el elenco más fuerte de su país en el último tiempo. De hecho, la estructura táctica se mantiene, con tres/cinco en el fondo. Miguel ‘Manotas’ Vargas es el arquero suplente.

    El cuadro crema marcha tercero en el Apertura peruano, con 14 puntos en siete partidos.

    Universitario enfrentó a la U durante la pretemporada. Foto: @udechile (X).

    El último rival de los piratas es Deportes Tolima, conocido recientemente por sacar del camino a O’Higgins en la fase 3. Se hace fuerte jugando en su estadio, el Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué. Tiene 19 puntos en 11 partidos del torneo colombiano, de los cuales 12 unidades las obtuvo en casa. Lucas González, de 44 años, es su técnico, y en el mediocampo cuenta con Bryan Rovira, de escaso aporte en la UC en 2023.

    El durísimo grupo cruzado

    La Católica de Daniel Garnero arrancará su periplo continental ante Boca Juniors, en el Claro Arena. Los xeneizes son uno de los elencos más laureados de la región, aunque tiene una larga sequía: no es campeón de la Libertadores desde 2007. Con Juan Román Riquelme como presidente, los azul y oro renuevan la ilusión, pese a las dudas que genera Claudio Úbeda como entrenador. El exfutbolista tomó el mando luego del deceso de Miguel Ángel Russo.

    La escuadra de los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón marcha en el 7º puesto del grupo A del torneo argentino con 14 puntos. Ha ganado tres de 10 partidos. Pese a la riqueza de su plantilla (cuenta con jugadores como Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Agustín Marchesín y Miguel Merentiel), no convence a sus exigentes fanáticos. De los 32 elencos que jugarán la fase grupal, Boca tiene la sexta plantilla más valiosa: 105 millones de dólares.

    @bocajrsoficial

    Cruzeiro no atraviesa su mejor momento. Tanto así que sacó a Tite como técnico, luego de un mal arranque en el Brasileirao. No registra triunfos después de siete jornadas (tres empates y cuatro derrotas) y está en zona de descenso. Es uno de los tres colistas. El elegido para ser su nuevo DT es el portugués Artur Jorge, campeón de la Libertadores en 2024 con Botafogo. El elenco de Belo Horizonte es el tercer club brasileño más valioso, con un plantel cotizado en 192 millones de dólares (solo detrás de Palmeiras y Flamengo).

    A inicios de año, llegó a pagar más de US$ 30 millones por el pase de Gerson, exvolante del Fla, llegando a establecer el fichaje más caro de la historia en Sudamérica.

    Barcelona de Guayaquil, el otro miembro de la zona D, llegó a la fase grupal luego de pasar dos llaves previas. Dejó en el camino al Argentinos Juniors de Brayan Cortés e Iván Morales, en tanda de penales; y al Botafogo, ganando en Río de Janeiro, inclusive. Su técnico es el venezolano César Farías y el nombre más llamativo de su plantel es Darío Benedetto (35 años), delantero argentino de más pasado que presente, quien trata de reimpulsar una carrera venida a menos. También está en el equipo el mediocampista Matías Lugo, de buen 2025 en el O’Higgins de Francisco Paqui Meneghini.

    Tiene ocho puntos en cinco partidos de la Liga Pro ecuatoriana.

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