Caputto califica el grupo de Coquimbo Unido en la Copa Libertadores como “aceptable” y anticipa el viaje más complicado

Coquimbo Unido quedó emparejado con Nacional de Uruguay, Universitario de Perú y Deportes Tolima de Colombia en el grupo B de la Copa Libertadores. Un sorteo que fue mucho más accesible -en el papel- que el de Universidad Católica, la cual quedó en el grupo D con Boca Juniors de Argentina, Cruzeiro de Brasil y Barcelona de Ecuador.

“Lo conversamos mucho con los jugadores y los dirigentes y es un grupo aceptable y no accesible, pues de la misma manera te pueden ver los demás”, sostuvo el entrenador del actual campeón del fútbol chileno, Hernán Caputto. El mismo que reveló su alivio por la planificación que deberán realizar. “Al ver la logística y los horarios y el único viaje más complicado es ir a Colombia y lo importante es que ya podemos pensar en algo tangible”, confesó en conversación con ESPN.

Luego agregó que “jugar en Copa Libertadores y representar al país es lo máximo. Y desde el año 1992 que no estamos en la Copa y hay ansiedad y algarabía... Me siento con ganas de entregar todo lo que sé par hacer un buen torneo”.

Caputto también detalló dónde pondrán el foco en los próximos meses. “Tenemos claros que los dos (Libertadores y Liga de Primera) son torneos son muy importantes, y no es que dejemos de lado los otros, pero el club tiene claro sus objetivos y políticas bien claras”, enfatizó.

Por su parte, el gerente general de los Piratas -Pablo Morales- dijo que estar en la justa continental “es histórico para nosotros y tenemos mucha expectativas por la fase de grupos y tenemos mucho respeto por los rivales. Tenemos muchas ganas de hacer historia para nuestra región y queremos dar sorpresas”.

Por último, Morales reconoció que “el grupo de Universidad Católica -al menos en nombres- es duro, pero esto 11 contra 11. Y para nosotros, los colores de Coquimbo mueven una región completa y eso es lo que debemos representar en la Copa Libertadores”. La competencia más importante de este lado del mundo comienza el próximo 7 de abril.

Mira el grupo de Coquimbo Unido: