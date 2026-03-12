Fin al sueño libertador de O’Higgins: Tolima remonta la serie en el epílogo y manda a los celestes a la Copa Sudamericana

O’Higgins claudicó luchando. Estuvo cerca de instalarse en el selecto grupo de los 32 que jugarán la fase grupal de la Copa Libertadores. Sin embargo, Deportes Tolima remontó la eliminatoria en Ibagué y sacó el boleto. Los colombianos ganaron por 2-0, para un marcador global final de 2-1.

El equipo de Lucas Bovaglio llegó a Colombia con ventaja de un gol, después de su victoria de la semana pasada en El Teniente. Se repetía el escenario que tuvo ante Bahia, en la fase anterior: tener que defender una mínima diferencia como visitante. Al no tener un plantel amplio, una duda razonable era ver la respuesta física de los jugadores. El DT alineó a su oncena copera, la más titular, salvo por la ausencia de Felipe Ogaz (expulsado en la ida).

El arranque mostró a un Tolima manejando el balón. Llegó a tener el 67% en el primer tiempo. El equipo chileno no presionó alto, sino que apelaba a tener un elenco compacto. Arnaldo Castillo era el hombre más adelantado, con Bryan Rabello detrás. Mediante un contragolpe, O’Higgins se acercó al arco local. En los 14′, Rabello sacó un remate que fue contenido por el meta Neto Volpi.

En la acción posterior, el experimentado árbitro Anderson Daronco sanciona un penal para los colombianos, por supuesta falta de Pavez sobre González. Supuesta, porque el videoarbitraje determinaría que no hubo nada. El juez chequea la acción y detecta que el atacante se lanza. No había infracción del lateral izquierdo. Más tarde, en los 22′, apareció Omar Carabalí para evitar la apertura, gracias a un par de achiques.

Si bien contaba con la posesión, Tolima no era un equipo que intimidara. Tampoco contaba con demasiada claridad para hacerle daño a O’Higgins. Era negocio para los celestes. Sin embargo, en la acción colectiva más nítida del Vinotinto y Oro, encontraron la llave. En los 38′, Junior Hernández convierte el 1-0, mediante una volea de zurda. El Pijao igualaba el marcador global, llevando la serie (con ese escenario) a los penales.

El denominado Capo de Provincia salió en la segunda mitad con otra disposición, ubicándose más arriba en el campo, posicionándose en terreno contrario. A esas alturas ya estaba Gabriel Pinto en el medio, quien reemplazó al argentino Schamine antes del entretiempo. Una por otra: al adelantarse, evidentemente iba a quedar más expuesto atrás. En los 51′, casi llega el empate con un tiro de Castillo al poste. Y en la acción siguiente, Carabalí salvó. El meta formado en Colo Colo contuvo dos opciones de Tolima nacidas en contraataques.

Bryan Rabello era uno de los más activos en O’Higgins durante el segundo tiempo, cargado por la izquierda (cambiando con Sarrafiore). Pero fue reemplazado casi a la hora de partido por Joaquín Tapia, de otras características. Bovaglio buscó el duelo uno a uno por la banda con la entrada del juvenil.

Pasados los 60′, se empezó a notar cansancio en los rancagüinos, contra un Tolima de ataque rápido, pero que no gozaba de precisión en la finalización de las jugadas. El partido podía tener cualquier desenlace. Era una moneda al aire. A Lucas Bovaglio le quedaba una ventana de cambios y metió tres: afuera Leiva, Sarrafiore y Castillo. Todos agotados. Y cerca de los penales.

O’Higgins cometió un pecado reiterado en la segunda mitad: quedar demasiado expuesto atrás cuando atacaba. Lo hizo, a lo menos, tres veces. Las tapadas de Carabalí fueron el sostén en dos ocasiones. En la tercera, ya no. En el minuto 87, Tolima sale nuevamente en una contra, con los celestes defendiendo solo con uno. La acción finalizó con el gol de Juan Pablo Torres, para el 2-0.

No pudo el cuadro de la ciudad histórica. Aspiraba a ser el tercer equipo nacional en alcanzar la fase de grupos tras participar de rondas preliminares en el nuevo formato, luego de Palestino (2019 y 2024) y Colo Colo (2024). De todas formas, tendrá actividad internacional en el resto del año, porque jugará la Copa Sudamericana.